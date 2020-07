Renforcez votre cœur et courez toute votre vie

Prêt à remodeler votre cœur ?

La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous forger un cœur plus solide en commençant dès aujourd'hui, même s'il s'est déjà adapté à votre activité physique (ou à l'absence d'activité physique). Au bout de quatre à six semaines d'entraînement d'endurance régulier (150 minutes par semaine d'après les recommandations de l'American College of Sports Medicine), les effets sur votre système cardiovasculaire peuvent commencer à se faire sentir : vous courez et montez les marches plus facilement, grâce au développement du ventricule gauche. Tous les kilomètres que vous parcourez augmentent également le nombre de petits vaisseaux sanguins et de cellules sources d'énergie contenus dans le cœur, ce qui permet aux artères du cœur de capturer plus d'oxygène, explique le Docteur Barry Franklin, Directeur du département de cardiologie préventive et de réadaptation cardiaque au centre Beaumont Health de Royal Oak, dans le Michigan.



Vous pouvez observer ces améliorations de manière concrète en notant votre rythme cardiaque au repos sur votre suivi d'activité. Un rythme cardiaque plus faible au repos, qui est un des effets positifs du travail d'endurance, donne à votre cœur plus de temps pour se remplir de sang. Cela vous permettra non seulement de vous surpasser davantage lors de vos séances d'aérobie et de vos entraînements, mais également de booster votre santé sur le long terme : à chaque fois que vous parvenez à faire baisser votre rythme cardiaque au repos de 10 battements par minute (bpm), vous améliorez votre forme physique, suffisamment pour réduire le risque de maladie cardiaque et de mortalité, toutes causes confondues, de 15 à 20 %, déclare le Docteur Franklin. Les athlètes les plus en forme ont un rythme cardiaque au repos compris entre 40 et 65 bpm, explique Barry Franklin, alors que l'American Heart Association qualifie de normal un rythme cardiaque compris entre 60 et 100.



Bien sûr, la musculation a sa place dans un programme d'entraînement équilibré. Elle permet d'améliorer la force et l'endurance des muscles ainsi que la résistance à l'insuline, d'augmenter la masse maigre et d'améliorer votre métabolisme, explique Barry Franklin. « Mais si nous nous limitons à cela, nous allons le payer », ajoute Daniel Lieberman. Inutile de devenir un marathonien, mais qui voudrait être un chimpanzé ?