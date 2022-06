Les neuf bienfaits de courir 1 km par jour

Une routine de running régulière d'intensité modérée augmente la taille de certaines des zones du cerveau liées à la mémoire et au raisonnement. Et indirectement, les bienfaits d'un niveau de stress réduit et d'un meilleur moral peuvent aussi prévenir l'apparition de troubles cognitifs. Qui plus est, le running produit des effets immédiats sur les capacités d'apprentissage. Une étude publiée dans Neurobiology of Learning and Memory a en effet révélé qu'après une séance de running à fort impact, les participants étaient capables d'apprendre plus rapidement des mots nouveaux. Ainsi, sortir courir avant d'étudier un nouveau concept pourrait vous aider à le maîtriser plus facilement.