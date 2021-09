Pourquoi vous devriez ajouter des mouvements primitifs à votre routine

Beaucoup plus de fun

« J'adore les exercices primitifs parce que c'est fun, c'est exigeant et ça me ramène aux mouvements que nous faisions tous lorsque nous étions enfants », avoue Kirsty Godso, qui aime particulièrement les associer à des exercices plus traditionnels tels que des burpees. Son mouvement signature, le « hot sauce burpee » (vous pouvez le voir sur Instagram), incorpore une variante du saut de grenouille dans laquelle, au milieu de l'enchaînement, vous ramenez les pieds à l'extérieur des mains en sautant et les maintenez en l'air un instant, avant de les redescendre au sol pour sauter.

Un peu de créativité permet de rendre les exercices plus ludiques et de vous distraire ainsi de l'effort que vous produisez, poursuit Kirsty Godso. (Et soyons honnêtes, personne n'aime les burpees.) S'ils ne vous apportent rien d'autre, les QMT vous encourageront au moins à explorer de nouveaux horizons. C'est plutôt sympa, non ?

Maintenant que vous avez trouvé l'animal qui sommeille en vous, voici quelques conseils de pro pour commencer :