Pourquoi vous devriez ajouter des mouvements primitifs à votre routine

Un chien qui marche sur ses pattes arrière ? Extrêmement drôle (et de l'or en barre sur les réseaux sociaux). Un homme qui rampe à quatre pattes ? Beaucoup moins mignon, mais beaucoup plus bénéfique. Découvrez pourquoi.

Se déplacer comme les bébés et nos amis à quatre pattes pour faire de l'exercice ? Il s'agit de l'entraînement par mouvement quadrupède (QMT), également appelé « mouvement primitif », et c'est aussi vieux que l'évolution de l'espèce. Mais ce style d'entraînement implique plus que de ramper, avec des exercices comme les planches façon ours, les marches en crabe, la chenille et le scorpion (tous disponibles sur YouTube). Vous connaissez le chien tête en bas ou les sauts de grenouille ? Ce sont également des exercices QMT. (Un truc simple pour les reconnaître : leur nom inclut souvent un nom d'animal.)

Tous ces exercices exigent de se mettre à quatre pattes, quelque chose que nous n'avons pas l'habitude de faire. Et si l'on a parfois le sentiment d'être ridicule, cet entraînement peut réellement porter ses fruits. Voici comment :