Conseils efficaces aux runners pour adopter une alimentation saine

Bien manger au quotidien vous permettra de vous sentir mieux. Croyez-nous sur parole.



Les faits sont là : une bonne alimentation peut induire des changements positifs dans votre corps au niveau microscopique. Les nutriments contenus dans ce que nous mangeons alimentent nos mitochondries, les moteurs de nos cellules. Ces mitochondries génèrent l'énergie nécessaire à toutes les actions de notre corps, notamment la respiration, la production d'hormones essentielles et la contraction des muscles. « Mieux nous mangeons et plus d'énergie nous produisons », explique Brian St. Pierre, diététicien certifié et Directeur de la nutrition chez Precision Nutrition, une entreprise de coaching bien-être pour les athlètes professionnels et amateurs.



« La consommation de fruits entiers, de légumes, de protéines et d'aliments le moins transformés peut améliorer votre humeur, votre énergie, votre sommeil et votre récupération, explique Brian St. Pierre. À long terme, tous ces éléments contribueront à faire de vous un meilleur runner. »



Même si cela semble couler de source, la principale raison pour laquelle nous ne parvenons pas à manger correctement est la vision perfectionniste que nous adoptons. « Les gens ont une approche trop radicale quand il est question de leur alimentation, explique le diététicien. C'est pourquoi ils perdent ensuite leurs bonnes habitudes, car celles-ci ne sont pas tenables. » Il est bien plus efficace d'appliquer de petits changements en faveur d'une alimentation saine afin qu'ils se transforment facilement en habitudes.



« Envisagez votre alimentation comme un continuum, propose Brian St. Pierre. Demandez-vous quels choix d'alimentation amélioreraient rien qu'un peu vos habitudes actuelles. » Il peut s'agir de boire moins de soda chaque jour ou de troquer les biscuits du goûter contre un fruit. C'est vous qui choisissez, précise Brian St. Pierre. Reposez-vous ensuite cette question semaine après semaine.



« Avant même de vous en rendre compte, vous aurez véritablement transformé votre alimentation », déclare-t-il, alors que vous n'y seriez jamais parvenu en changeant tout du jour au lendemain.