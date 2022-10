Comment apprendre à servir au tennis à des adultes ?

Tout le monde le sait : au tennis, quel que soit le niveau et l'enjeu du match, tout jeu commence par un service. Ce que l'on sait moins, en revanche, c'est que le service est à la fois le coup le plus compliqué et le plus important à maîtriser.

« Un service détermine à 50 % l'issue des points que l'on sert et peut signifier un retour dans le match », explique Anthony Evrard, ancien joueur de tennis professionnel en Belgique et moniteur de tennis certifié par le Professional Tennis Registry. « Contrairement à un coup droit ou à un revers qui arrive depuis l'autre côté du filet, un service, comme un lancer franc au basketball, est le seul coup sur lequel on a le contrôle total. Malgré ça, il reste le coup le plus difficile à réussir à chaque fois. »

Et même si son apprentissage représente un défi de taille, il ne reste pas moins crucial d'en maîtriser les bases pour améliorer son jeu de manière générale.

« Pour apprendre à servir correctement, il peut être utile de décomposer le service en plusieurs étapes », indique Christo Schultz, coach principal du tennis masculin à l'université Brandeis.