Comment rompre les mauvaises habitudes pour de bon

Combien de fois avez-vous essayé d'arrêter de boire du soda, de réduire le temps passé devant les écrans ou d'arrêter de vous endormir avec la télévision allumée ? Et à quel point avez-vous ressenti de la culpabilité à chaque échec ?



Si vous avez répondu « trop souvent » et « beaucoup » à ces deux questions, il est temps d'adopter une approche complètement nouvelle pour apprendre à vaincre vos mauvaises habitudes.



« Vous ne pouvez pas vous forcer à changer un comportement néfaste », affirme Wendy Wood, professeure émérite de psychologie et de commerce à l'université de Californie du Sud. Cette chercheuse étudie depuis des dizaines d'années les processus par lesquels nous développons des habitudes et en changeons. (Elle a d'ailleurs écrit un livre à ce sujet, Good Habits, Bad Habits : The Science of Making Positive Changes That Stick.) La maîtrise de soi et la volonté s'estompent inévitablement. Elle explique ainsi que pour briser les schémas négatifs, il faut nous attaquer à la source et modifier notre cerveau.



Qu'il s'agisse d'enchaîner les cigarettes ou de se rendre régulièrement à la salle de sport, notre cerveau ne fait pas de distinction entre les habitudes, explique le Dr Judson Brewer, psychiatre, directeur de la recherche et de l'innovation au Centre sur la pleine conscience de l'université Brown et auteur de The Craving Mind. « Quelque chose dans votre esprit vous pousse à vous comporter d'une certaine manière, et ce comportement apporte à son tour un sentiment de récompense dans votre cerveau », continue le Dr Brewer. Vous vous installez pour une réunion ou un cours dans l'après-midi (élément déclencheur), vous buvez un soda (comportement), vous recevez un pic de sucre (récompense). Souvent, tout cela se produit sans que vous y fassiez réellement attention.



De fait, 43 % des actions que nous effectuons chaque jour relèvent de l'habitude ou de l'inconscient, explique Wendy Wood. Ce fonctionnement de type « pilote automatique » est peut-être merveilleux pour les bonnes habitudes, mais c'est un vrai piège pour celles dont vous souhaiteriez vous débarrasser. Pour agir davantage en conscience et vous attaquer au cœur du problème plutôt que de vous en prendre à vous-même, suivez ce programme de responsabilisation en cinq étapes.