Comment lire l'étiquette d'un aliment comme un nutritionniste

03. Inspectez les ingrédients.

Il est temps d'inspecter de plus près la liste des ingrédients. Vu que les ingrédients sont répertoriés par ordre de poids (en d'autres termes, le premier sur la liste correspond à l'élément principal de l'aliment), les trois premiers ingrédients sont les plus importants. Idéalement, ces emplacements doivent être occupés par de vrais aliments complets, tels que des protéines maigres, des légumes, des fruits ou des céréales complètes. Si l'aliment contient du sucre, il doit figurer plus bas sur la liste, de préférence vers la fin, indique Ryan Maciel. En outre, il est préférable de privilégier une source unique de sucre, idéalement du miel, des dattes ou des aliments similaires, en se rappelant que tout élément contenant le terme « sirop » ou se terminant par « -ose » constitue un sucre.



Il n'existe pas de nombre limite d'ingrédients à ne pas dépasser pour constituer un aliment sain, mais une liste courte sera toujours préférable à une longue liste, précise le diététicien. En effet, plus un aliment comporte d'ingrédients, plus il aura tendance à avoir été transformé (sachant que selon des études récentes, une alimentation composée en grande partie de nourriture ultra-transformée va de pair avec la suralimentation, le surpoids et une augmentation des risques de maladies).



04. Prenez en considération des éléments tangibles.

Si vous avez eu la patience de suivre les étapes précédentes, passons au tableau nutritionnel, à commencer par la taille d'une portion, ajoute Ryan Maciel. Cette année, la FDA (organisation réglementant les aliments et médicaments aux États-Unis) a augmenté la taille des portions de nombreux aliments pour mieux refléter les quantités réellement consommées. Cependant, comme l'explique le diététicien, il est stupéfiant de constater que la taille de ces portions n'a fait l'objet d'aucune recommandation de la part de nutritionnistes. Il s'agit simplement des quantités consommées par une personne moyenne, alors que ce facteur est censé servir de contexte au reste des informations nutritionnelles. Si vous lisez qu'une portion de granola correspond à ⅓ tasse, alors que vous mangez d'habitude un bol entier, vous pourrez multiplier les chiffres sur l'emballage pour découvrir que vous dépassez probablement la quantité de calories, de matières grasses ou de sucre que vous pensiez consommer.



Prenez également en compte la quantité de sucres ajoutés qui, contrairement aux sucres présents naturellement dans certains aliments, tels que les fruits et le lait, sont ajoutés pendant la transformation pour adoucir le goût. Ce chiffre est important : un excédent de sucre (plus de 25 grammes au quotidien pour les femmes et 36 grammes pour les hommes, selon l'American Heart Association, qui lutte contre les maladies cardiovasculaires, et le département de l'Agriculture des États-Unis) peut provoquer des pics de glycémie et des coups de barre, tout en ayant divers effets néfastes sur la santé, allant des problèmes dermatologiques aux troubles du sommeil, selon certaines études.