Comment gagner en rapidité ?

Optez pour une alimentation stratégique

Eh non, il n'existe pas d'aliment magique pour aller plus vite (dommage, hein ?). Mais en alliant les protéines et les glucides, par exemple sous la forme d'un œuf dur et d'un fruit une heure avant votre run, votre entraînement ou votre match, vous aurez l'énergie nécessaire pour une belle performance. « Les protéines permettent de stabiliser votre taux de glycémie et d'éviter toute blessure musculaire indésirable, tandis que les glucides fournissent à votre corps une énergie disponible immédiatement pour vous éviter de puiser dans les réserves en glycogène que vous avez stockées la veille et qui s'avèrent moins efficaces », ajoute Ryan Maciel, diététicien et coach principal en nutrition de la performance chez Precision Nutrition. Cette association vous donnera l'énergie nécessaire pour déployer toute votre vitesse et pour vous aider à la maintenir sur la durée.



Les boissons peuvent également représenter un carburant intéressant. Prenez le thé et le café, par exemple : « La caféine stimule le cerveau, ce qui vous tient en alerte et vous permet de courir plus vite. Certaines études montrent en effet que la caféine entraîne une baisse de l'effort perçu, » indique Ryan Maciel. D'ailleurs, une étude publiée dans le Journal of Science and Medicine in Sport démontre que la consommation de caféine permet aux runners amateurs bien entraînés d'augmenter leur vitesse de 1 % sur un run test de 5 kilomètres. Pour une discipline dans laquelle chaque seconde compte, ce gain n'est pas négligeable ! Ryan Maciel recommande d'en consommer 3,3 milligrammes par kilo de poids corporel une heure avant une sortie (pour un athlète de 68 kilos, cela représenterait 225 milligrammes de caféine, soit environ deux tasses de café).



Le café n'est pas votre allié ? Essayez le jus de betteraves. D'après une étude, les runners qui s'y sont mis ont réduit de 1,5 % leur temps de course sur 5 kilomètres. Une autre étude suggère que le jus de betteraves consommé sur une durée de sept jours d'affilée avant une course pouvait améliorer les pointes de vitesse. Le jus de betteraves est riche en nitrates, explique Ryan Maciel, ce qui « permettrait d'après certaines études de fluidifier la circulation sanguine, d'améliorer la fonction respiratoire et de renforcer la contraction des muscles, », des facteurs qui jouent tous un rôle crucial dans l'amélioration de la vitesse.