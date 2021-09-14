Comment faire face aux intimidateurs d'après le coach Gjert Ingebrigtsen

Demandez au coach : « Comment jouer avec un coéquipier tyrannique ? »
Coaching
Le Norvégien Gjert Ingebrigtsen explique à un jeune footballeur comment éviter le tyran de l'équipe tout en le mettant face à ses responsabilités.
« Demandez au coach » vous permet de profiter de conseils pour rester concentré sur le jeu.
Q :
Cher coach,
Dans mon équipe, il y a un joueur qui me traite mal. Pour lui, je ne fais jamais rien de bien. La semaine dernière, j'ai marqué le but de la victoire, et il m'est tombé dessus en me reprochant de l'avoir joué « perso » et de ne pas lui avoir fait une passe décisive. Mais durant le match précédent, c'est ce que j'avais fait et il m'avait hurlé que j'aurais dû tirer, disant que j'étais un « esprit faible ». Il agit comme s'il essayait de m'inculquer un état d'esprit de gagnant, mais la façon dont il s'y prend me donne l'impression d'être un gros nul. En fait, je ne suis pas le seul concerné : il se comporte mal avec la majorité de l'équipe, et il crée une mauvaise ambiance. Comment faire pour me débarrasser de ses critiques permanentes pour pouvoir me concentrer sur mon jeu ?
Homme à Entendre Les Points de vue
Footballeur âgé de 17 ans
R :
Tout d'abord, HELP, J'aimerais te dire à quel point je suis désolé de lire ce qui t'arrive. C'est toujours terrifiant de se faire alpaguer par quelqu'un qui s'emporte et s'adresse à toi sur un ton colérique. Cela risque de créer un cercle vicieux : comme tu te fais critiquer à chacun de tes mouvements, tu finis par t'attendre à ce que cela arrive à chaque fois. Tu te dis que si tu fais une passe, on va te le reprocher, et que si tu n'en fais pas, on te le reprochera aussi ! Alors tu ne fais plus rien, en redoutant l'inévitable. Et cela nuit à tes performances.
Ce type d'attitude malveillante peut finir par gâcher l'ambiance générale d'une équipe. J'ai remarqué que quand des joueurs sont harcelés, ils se mettent à harceler les autres. Ce cercle vicieux s'étend. Et assez rapidement, la négativité et la frustration s'installent, affectant les performances de chacun.
Ce comportement ne saurait être toléré dans aucun sport. En tant que coach, je suis convaincu que la manière dont on traite les autres est plus importante qu'un trophée ou une médaille. Cela dépasse le fait d'être un bon athlète. Il s'agit d'être une bonne personne. C'est pourquoi je commence chaque saison en parlant à tout le monde du comportement attendu et des conséquences lorsqu'on ne fait pas ce qu'il faut. Cela vaut aussi pour le meilleur buteur et le MVP. Et, en ce qui me concerne, mes propres enfants.
Je suis devenu coach parce que je voulais coacher mes fils, Henrik, Filip et Jakob. Aujourd'hui, je les entraîne en course de demi-fond au niveau professionnel, mais nous avons commencé par le ski de fond et le football.
Mes fils (je ne dirai pas lesquels !) se sont parfois retrouvés de l'autre côté du miroir. Il leur est arrivé d'être arrogants et de mal parler à d'autres athlètes pendant ou après des événements sportifs ou lors de séances d'entraînement. J'ai dû les faire sortir du terrain ou de la piste et leur dire : « Ce n'est pas ainsi qu'on s'adresse aux autres. Vous pourrez revenir quand vous aurez changé de comportement. » C'est mon travail d'empêcher que les mauvais comportements ne s'installent dans une équipe, donc je n'ai jamais hésité à instaurer des limites claires à mes fils.
Je dois préciser que le harcèlement n'est pas propre aux athlètes. Vous le retrouvez dans les écoles, dans les bureaux et même entre voisins. Mais le niveau d'adrénaline des sportifs dans le feu de l'action peut rendre une situation plus susceptible de devenir incontrôlable.
Je suis convaincu que la manière dont on traite les autres est plus importante qu'un trophée ou une médaille. Cela dépasse le fait d'être un bon athlète. Il s'agit d'être une bonne personne.
C'est un peu comme quand certaines personnes deviennent agressives lorsqu'elles ont bu. Elles peuvent le regretter après coup. Elles peuvent s'excuser pour leur comportement. Elles peuvent même ne pas comprendre pourquoi elles ont perdu le contrôle. La prochaine fois que ton coéquipier s'en prend à toi, essaie de garder cela à l'esprit. Non pas pour excuser son comportement, mais pour te rappeler que cela n'a rien à voir avec toi. Il s'agit de lui et de son manque de contrôle.
Si tu comprends cela, tu pourras mettre une distance mentale entre toi et ton coéquipier afin de te concentrer sur ton jeu. Et si ça ne fonctionne pas ? Essaie de mettre une certaine distance physique et éloigne-toi de lui la prochaine fois qu'il se lâche sur toi.
Ce sont bien entendu des solutions temporaires. Un tyran change rarement de comportement tant que quelqu'un ne le met pas face à ses responsabilités. Il n'apprendra pas à s'autogérer en pleine montée d'adrénaline, tant que quelqu'un ne l'aidera pas à faire le lien entre ses actions et la perte de temps de jeu (ou la perte d'un match !).
C'est pour cela qu'il est extrêmement important que tu expliques la situation à ton coach. J'ai conscience que la démarche d'aller lui en parler n'est pas chose facile, mais c'est à lui de parler à ton coéquipier, pas à toi.
D'abord parce que si tu parles à ton coéquipier, cela pourrait se retourner contre toi, et ensuite, parce que ton coach doit intervenir sur deux plans. Il doit faire cesser le harcèlement et empêcher que cela ne se reproduise.
J'espère que ton coach profitera de cette opportunité pour améliorer la situation te concernant et, au bout du compte, celle de toute l'équipe. Il ne maîtrisera pas seulement un tyran, mais ce sera également l'occasion de créer une culture où les coéquipiers savent comment se soutenir les uns les autres et s'exprimer lorsque quelque chose ne va pas.
Tu pourras également te sentir très fier d'avoir participé à la genèse de cette culture. Il se pourrait même que tu commences à avoir de meilleurs résultats et que l'équipe remporte plus de matchs. Le tyran de l'équipe pourrait se réveiller un jour et comprendre qu'il vous a tous empêché de donner le meilleur de vous. Et si cela n'arrivait pas ? S'il ne comprend pas l'importance de traiter les autres avec respect ? Il me semble que dans ce cas, il ne restera pas longtemps dans l'équipe.
Coach Ingebrigtsen
Gjert Ingebrigtsen est un coach d'athlétisme norvégien, qui entraîne ses fils Henrik, Filip et Jakob, sportifs au plus haut niveau. La famille domine la course de demi-fond en Europe, les trois hommes ayant été médaillés d'or au 1 500 mètres lors des championnats d'Europe. Jakob a également remporté la médaille d'or olympique en 2020 au 1 500 mètres, une médaille d'or européenne au 5 000 mètres et c'est le plus jeune coureur à avoir couru 1 500 mètres en moins de 4 minutes. Comme Gjert n'a pas d'expérience personnelle en running, il a développé sa propre philosophie de coaching fondée sur un processus rigoureux et une évalutation constante des résultats. Il a été élu coach sportif norvégien de l'année 2018.
Si vous avez une question sur la manière d'améliorer votre état d'esprit dans le sport ou le fitness, envoyez un e-mail à l'adresse askthecoach@nike.com.
Photographie : Constantin Mirbach
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