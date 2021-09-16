Comment empêcher les tétons d'être visible à travers les brassières de sport. QJP

Questions Jamais Posées
Tétons, formes généreuses et se passer de sous-vêtements
Bienvenue dans la rubrique QJP : nous répondons aux questions que vous n'avez jamais osé poser sur la poitrine, les brassières de sport et l'exercice physique.
Parfois, cela ne vous vient même pas à l'esprit, et puis quelqu'un pose la question, et vous vous dites : « oui, c'est clair ». Voilà le genre de questions que nous entendons aujourd'hui et auxquelles nous répondons :
- Est-ce que quelqu'un d'autre se sent mal à l'aise à l'idée que ses tétons soient visibles à travers sa brassière de sport ?
- Comment offrir un maintien optimal à mes formes lorsque je m'entraîne ?
Dois-je porter des sous-vêtements lors de mes entraînements ?
1. Est-ce que quelqu'un d'autre se sent mal à l'aise à l'idée que ses tétons soient visibles à travers sa brassière de sport ?
On ne devrait pas avoir à s'en soucier, et pourtant. Vous ne vous entraînez pas pour vous donner en spectacle, et vos tétons apparents sous votre haut peuvent vous mettre mal à l'aise. La meilleure solution dans ce cas est d'opter pour une brassière de sport avec un léger rembourrage ou un tissu plus épais.
Si vous recherchez une protection à maintien supérieur, la Nike Alpha est une excellente alliée. Le motif en mesh sur les bonnets permet de dissimuler les tétons, et le revêtement sur la poitrine minimise les rebonds, évite les débordements et ajoute une épaisseur supplémentaire de maintien pour vous permettre de vous sentir en confiance lorsque vous bougez. La Rival conviendra parfaitement elle aussi, car ses bonnets moulés apporteront la protection nécessaire tout en mettant en valeur vos courbes naturelles.
La brassière à coussinet une pièce est un excellent choix si vous recherchez la simplicité. Cette brassière à maintien normal est conçue avec un grand coussinet qui se loge facilement dans la brassière et qui peut être retiré quand il fait moins froid.
Les brassières à maintien léger intègrent souvent un tissu plus fin et, bien qu'elles soient stylées, elles n'offrent pas une protection aussi efficace. Toutefois, la Nike Indy UltraBreathe se positionne un cran au-dessus des autres car elle est non seulement super stylée, mais elle intègre un petit coussinet rembourré et une épaisseur de mesh ultra-léger qui vous offre un maximum de fraîcheur tout en couvrant efficacement vos tétons.
Si votre brassière préférée n'est pas adaptée lorsque le temps se rafraîchit, vous pouvez toujours vous trouver des cache-tétons. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus confortable, mais au moins, vous pourrez continuer à porter votre brassière de sport favorite sans vous sentir embarrassée.
2. Comment offrir un maintien optimal à mes formes lorsque je m'entraîne ?
On nous pose souvent des questions sur le fait de faire de l'exercice quand on a une poitrine généreuse ou une corpulence plus forte. Alors parlons des formes.
Quand on a des formes généreuses, peu importe l'endroit du corps, il faut choisir sa tenue d'entraînement avec encore plus de soin pour bénéficier d'un maximum de confort et de protection. Notre mission est de vous aider à vous sentir à l'aise avec vos courbes grâce à des brassières de sport adaptées qui vous permettront de vous entraîner en toute confiance, dans un confort absolu et avec un maintien parfait, quelle que soit votre activité ou votre morphologie.
Un vrai besoin de maintien
Plus la poitrine est généreuse, plus il est important d'en limiter les mouvements grâce à un maintien adapté. Vous le savez probablement depuis vos cours d'EPS, mais les mouvements peuvent être cause de blessures. Prenez soin de votre poitrine avec un maintien le plus adapté possible, en optant pour une brassière de sport à maintien normal ou supérieur. Les modèles à maintien léger offrent moins de maintien, voilà pourquoi ils ne sont pas particulièrement recommandés pour les tailles de bonnet D et au-delà. Pour une brassière à maintien optimal, regardez du côté des brassières de sport Nike Dri-FIT Rival, Nike Alpha ou Nike FE/Nom Flyknit.
La Nike Dri-FIT Rival présente des bretelles réglables et des bonnets séparés pour offrir un maintien individuel à chaque sein. Le modèle Nike Alpha étant très couvrant, vous n'avez pas à craindre que vos seins débordent et forment des bourrelets. Quant à la Nike FE/NOM Flyknit, c'est l'une de nos brassières de sport les plus plébiscitées : elle est confectionnée dans un tissu respirant et son dos nageur assure une liberté de mouvement optimale.
3 .Dois-je porter des sous-vêtements lors de mes entraînements ?
Libre à vous de porter des sous-vêtements sous votre tenue d'entraînement, sauf en ce qui concerne votre brassière de sport. Il est inutile de porter un soutien-gorge en plus de votre brassière. Si celle-ci est adaptée, elle offre tout le maintien dont vous avez besoin.
Pour le bas, plusieurs options s'offrent à vous. Si vous détestez que l'on voie les lignes formées par vos sous-vêtements à travers les habits, vous pouvez faire l'impasse sur le bas à condition d'avoir le legging qui convient. Il vous faut un legging en tissu doux et confortable qui évacue l'humidité, comme ceux de notre ligne Nike Dri-FIT. Bien entendu, il doit être parfaitement opaque !
La question de l'hygiène n'est pas à négliger, et des sous-vêtements respirants vous offriront une protection optimale dans ce domaine. Ceux en coton doux garantissent confort et respirabilité. Si vous choisissez de faire l'impasse sur les sous-vêtements, veillez à laver systématiquement votre legging entre deux entraînements. Les environnements chauds et humides favorisent les mycoses, il n'est donc pas recommandé de vous asseoir n'importe où dans votre tenue de sport transpirante.
Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais gardez à l'esprit que le string risque de causer des frottements lors des entraînements intenses. Ils peuvent donc finir par cisailler la peau, créant un risque d'infection. Cela reste bien évidemment un choix personnel.
Découvrez nos autres QJP pour en savoir plus sur les questions fréquentes que vous vous posez sur les brassières, la poitrine et l'exercice physique.