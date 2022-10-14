Une sélection de récits de Rebel Girls
Chaima Amara
Chaima Amara, qui a grandi en France, n'a pas démarré sa vie avec toutes les chances de son côté. Toutefois, elle est convaincue que la discipline, la force et la grâce sont des atouts dont une athlète a besoin pour réussir dans son domaine. Voilà comment son parcours semé d'embûches a fini par la mener au succès dans sa discipline, le taekwondo.
Chaima Amara. Sports dans la Ville, française. Née le 9 septembre 1993. Illustration par Shirley Hottier.
Voici l'histoire de Chaima, une petite fille qui a suivi son grand frère dans un cours de taekwondo. Il n'y avait que des garçons dans ce cours, mais l'entraîneur a encouragé Chaima à les rejoindre. Ça n'a pas été facile ! Le taekwondo, c'est beaucoup de coups de poing et de coups de pied, et du haut de ses 9 ans, Chaima était facilement mise au tapis par les garçons, plus grands et plus forts qu'elle. Ce jour-là, Chaima est rentrée chez elle couverte de bleus, mais elle était bien déterminée à apprendre à rendre les coups.
Chaima était une enfant timide. En grandissant dans une banlieue défavorisée et isolée du nord de la France, elle passait beaucoup de temps à la maison, seule dans sa chambre. Mais après avoir découvert le taekwondo, elle a commencé à essayer d'autres sports, comme le handball, la gymnastique et le foot. Elle a découvert à quel point elle pouvait être acharnée et compétitive ! Chaima aimait gagner.
« Quand j'étais petite, j'étais toute timide. Grâce au sport, je suis devenue beaucoup plus téméraire. »
Le taekwondo demande une grande concentration. « J'ai renforcé mon mental, dit Chaima, et encore aujourd'hui cela m'aide à trouver ma place dans n'importe quel sport. » Ça forge aussi le respect entre les adversaires. Malgré les coups de poings et les coups de pieds, les athlètes sont formés à ne jamais frapper pour faire mal. Chaima a vite appris qu'un match de taekwondo, bien qu'il ressemble à un combat, tient plutôt d'une danse. Pour réussir, l'athlète doit faire preuve de discipline, de force et de grâce.
Et Chaima sait aussi utiliser ces qualités hors du tapis, lorsqu'elle travaille comme coach pour Sports dans la Ville, une association qui aide les jeunes femmes à avoir accès au sport et à des opportunités d'emploi. Elle voit le sport comme un pont. Chaima, elle, en est l'architecte.
« Un coach peut vraiment faire la différence dans la vie d'un enfant, dit-elle. C'est pour cela que je me consacre à 100 % à mes élèves. Je m'entraîne avec elles, je me bats pour elles, je suis inspirée par elles. »