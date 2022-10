Voici l'histoire de Chaima, une petite fille qui a suivi son grand frère dans un cours de taekwondo. Il n'y avait que des garçons dans ce cours, mais l'entraîneur a encouragé Chaima à les rejoindre. Ça n'a pas été facile ! Le taekwondo, c'est beaucoup de coups de poing et de coups de pied, et du haut de ses 9 ans, Chaima était facilement mise au tapis par les garçons, plus grands et plus forts qu'elle. Ce jour-là, Chaima est rentrée chez elle couverte de bleus, mais elle était bien déterminée à apprendre à rendre les coups.



Chaima était une enfant timide. En grandissant dans une banlieue défavorisée et isolée du nord de la France, elle passait beaucoup de temps à la maison, seule dans sa chambre. Mais après avoir découvert le taekwondo, elle a commencé à essayer d'autres sports, comme le handball, la gymnastique et le foot. Elle a découvert à quel point elle pouvait être acharnée et compétitive ! Chaima aimait gagner.