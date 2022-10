Trois carences en vitamines et minéraux qui peuvent compromettre vos entraînements

On trouve naturellement cette vitamine dans de nombreux aliments, et elle est même ajoutée à certains produits lors de leur transformation. Les meilleures sources de vitamine B12 sont les produits d'origine animale comme le yaourt et le fromage, les fruits de mer, le bœuf, les œufs et certains types de volailles. Cette vitamine est également ajoutée dans certains aliments d'origine végétale comme la levure nutritionnelle et les céréales pour le petit déjeuner ; cependant, les personnes suivant un régime végétarien ou végan ont plus de risques d'avoir une carence en vitamine B12. D'après l'Institute of Medicine, une personne adulte âgée de 19 ans ou plus (hormis les femmes enceintes ou qui allaitent) a besoin de consommer 2,4 microgrammes de vitamine B12 par jour.

La vitamine B12 est essentielle pour de nombreuses réactions dans le corps, mais pour ce qui est de l'apport énergétique, elle joue un rôle important en contribuant à la bonne santé du système nerveux et à la fabrication de globules rouges sains. Ces derniers sont nécessaires au transport de l'oxygène dans tout le corps. Sans globules rouges correctement développés, les muscles et tissus n'ont pas l'oxygène dont ils ont besoin pour vous soutenir tout au long de votre entraînement. De plus, si vous avez moins envie de bouger, cette baisse de motivation peut en partie être due à une carence en vitamine B12, car cela est associé à un risque plus élevé de dépression.