Qu'est-ce que la tendinite de la coiffe des rotateurs et comment la traiter ? L'avis des experts

Lorsque vous levez les bras en l'air, est-ce douloureux ?

« La tendinite de la coiffe des rotateurs est une atteinte inflammatoire aiguë de l'un des tendons de cette zone », explique Mary Kate Casey, coach personnelle, Docteure en thérapie physique et propriétaire du PREP Performance Center de Chicago.

Comment survient la tendinite de la coiffe des rotateurs ? Elle peut être causée par des gestes répétitifs au-dessus de la tête, comme ceux en musculation ou en lançant une balle de baseball, mais aussi en faisant des pompes ou des tractions. D'après la Cleveland Clinic, ces mouvements répétés peuvent provoquer une irritation qui finit par détériorer les muscles de la coiffe des rotateurs, à cause de la friction sur l'os. Si rien n'est fait pour y remédier, cela peut finir par entraîner une déchirure.

Les mouvements répétitifs de l'épaule peuvent également modifier la trajectoire de celle-ci et causer des problèmes. « Avec le temps, le mécanisme de l'épaule change et devient un peu plus dysfonctionnel, provoquant une usure du tendon, ressentie comme un claquement ou un cliquetis de l'épaule », indique Mary Kate Casey. De plus, tomber sur un bras tendu ou recevoir un coup à l'épaule peut également provoquer une tendinite. L'AAOS souligne aussi le fait que la tendinite peut survenir « sans cause apparente ».

Qui plus est, certaines personnes sont plus sujettes aux tendinites de la coiffe des rotateurs (ou aux déchirures) que d'autres. Ceci est probablement dû au fait que leur circulation sanguine dans cette zone n'est pas assez bonne, affirme le Dr Alejandro Badia, fondateur du Badia Hand to Shoulder Center à Doral, en Floride, et fondateur et médecin responsable de l'OrthoNOW. La raison pour laquelle une personne peut présenter une moins bonne circulation sanguine n'est pas bien comprise, explique-t-il. Cependant, « de nombreuses personnes consultent pour ce type de douleur à l'épaule et ne pratiquent aucun sport. Pas besoin d'être tout le temps à la salle de sport [pour souffrir d'une tendinite de la coiffe des rotateurs] », ajoute-t-il. Un flux sanguin suffisant apporte l'oxygène et les nutriments nécessaires pour maintenir la bonne santé de ces tissus et leur souplesse.

« Un tendon faiblement irrigué ressemble à un morceau de cuir », précise Alejandro Badia.