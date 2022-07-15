Fentes latérales : bienfaits, technique et variantes à essayer

Les fentes sont un exercice au poids du corps facilement accessible que vous pouvez faire à la maison pour renforcer vos jambes, et de nombreuses variations sont possibles. L'une des variations les plus courantes est la fente latérale, qui vous permet de travailler des angles différents par rapport à la fente standard.

Au niveau le plus élémentaire, une fente latérale permet d'élargir les zones ciblées lors de vos entraînements axés sur le bas du corps. Mais nos coachs vous encouragent à modifier cet exercice pour créer un entraînement encore plus dynamique et cibler d'autres parties du corps.

En revanche, si vous n'adoptez pas la bonne posture, vous risquez de ne pas tirer tous les bienfaits de l'exercice ou, pire, de vous blesser. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur les fentes latérales, avec en prime de nouvelles variations à essayer lors de votre prochain entraînement.