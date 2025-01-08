3 avantages potentiels des lunettes anti-lumière bleue

La lumière bleue artificielle des appareils électroniques peut entraîner des maux de tête, des troubles de la concentration et de la sensibilité à la lumière, explique Jennifer Tsai.

« Normalement, on porterait des lunettes de soleil à l'extérieur pour atténuer ces effets, étant donné que le soleil émet aussi de la lumière bleue, précise-t-elle. Mais à l'intérieur, nos yeux sont aussi exposés à la lumière bleue des écrans, ce qui les rend plus sensibles à la lumière ».

En revanche, les lunettes anti-lumière bleue ne permettent pas forcément de remédier à la fatigue oculaire liée aux écrans. D'après un essai contrôlé randomisé publié en 2021 dans l'American Journal of Ophthalmology, les lunettes anti-lumière bleue ne semblent pas prévenir ou réduire les symptômes de fatigue oculaire après deux heures d'utilisation d'un ordinateur.

« Parfois, les gens pensent que la fatigue oculaire et le syndrome de vision informatique sont dus à la lumière bleue, mais ce n'est pas le cas, affirme le Dr Boxer Wachler. Ces affections sont en réalité causées par le temps passé sur des appareils électroniques. En effet, quand on se concentre trop longtemps sur quelque chose de proche, les yeux clignent 30 % de moins que la normale. »

Pour résumer, même si la lumière bleue n'est pas entièrement responsable de la fatigue oculaire numérique, les lunettes anti-lumière bleue peuvent atténuer les symptômes liés à la sensibilité à la lumière.