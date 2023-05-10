Cinq tenues de golf pour femme

Quand tu te prépares à passer la journée sur le parcours, enfile une jolie tenue de golf pour femme.

Oui, ce drive puissant et ce putt précis valent bien quelques applaudissements ! Encore plus si tu portes un ensemble de golf élégant. Les novices se sentiront pousser des ailes avec une jolie tenue de golf adaptée pour l'occasion. Si tu veux gagner, il faut s'habiller pour.

Attention, petit scoop : les meilleures tenues de golf ne sont pas seulement esthétiques. Il faut des tissus haute performance, des chaussures stables, des silhouettes souples et des accessoires pratiques (visières, gants, etc.). Et il ne s'agit pas seulement de suivre son style ou ses préférences personnelles. Les parcours privés imposent souvent des codes vestimentaires bien précis. D'autres suivent les règles tacites du golf basées sur une tenue classique avec une touche sport.

Une tenue de golf appropriée pour femme repose généralement sur une certaine longueur et un style élégant. Des shorts, jupes, robes et jupes-shorts au-dessus du genou, mais pas trop courts. Des hauts avec un col, à manches longues, courtes ou sans manches, c'est la norme. Mais il est aussi permis de porter un haut simple, un sweat à capuche de golf ou un pull à col montant. Ouah, ça fait beaucoup de règles !

Et comme tu dois te concentrer sur ton jeu, on va te faciliter la tâche en composant cinq jolies tenues de golf pour femme. Elles t'aideront à remporter haut la main ta prochaine partie.