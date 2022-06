Au-delà de la coupe : Cynthia et Travis font entendre la voix des personnes noires et originaires d'Amérique latine

Cynthia : Je travaillais dans la réforme de l'enseignement. Plus précisément, je travaillais dans des associations à but non lucratif intervenant dans les quartiers défavorisés. Ça a toujours été mon intention. Je voulais travailler dans les quartiers où vivaient les communautés noires et racisées, pour aider les enfants et les familles, mais à côté, je faisais toujours de la création. Quand j'ai rencontré Travis, il a vu que je me faisais mes propres planches de tendance. Je découpais des magazines et je les placardais sur le mur de mon dressing, et il me disait : « Il y a des gens qui sont payés pour ça. » C'était il y a près de huit ans, et je n'avais aucune idée des métiers qu'on pouvait faire dans le secteur de la création. Je faisais ponctuellement des choses pour des amis, et Travis m'a ensuite vraiment poussée à explorer davantage ces projets, alors j'ai fini par changer de métier.