Demandez au coach : « Comment arrêter de me trouver des excuses ? »

Mon père n'a jamais fait partie de ma vie. Et quand je me suis retrouvée seule à l'université, ce sentiment de rejet et d'abandon que j'ai ressenti dans mon enfance est revenu en force. J'ai commencé à me surentraîner pour refouler ces sentiments et, assez rapidement, je me suis fait une fracture de fatigue au niveau du pied, qui m'a empêchée de m'entraîner. Puis je me suis fait une micro-fracture. Puis j'ai développé un problème cardiaque.



J'allais vraiment mal.



Heureusement, ma coach a trouvé des solutions. Grâce à elle, j'ai consulté un psychologue du sport qui m'a appris à gérer ce qui m'arrivait. J'ai appris que nous étions tous tiraillés intérieurement par des impulsions contraires, positives et négatives. Et qu'avec de l'entraînement, nous pouvions choisir lesquelles suivre. Nous pouvons choisir d'avoir une attitude exemplaire et de travailler dur.



Je pense qu'un psychologue du sport pourrait également t'aider, car je me demande si le fait d'être éloignée de tes soutiens ne ferait pas remonter à la surface des problèmes bien enfouis.



Quelque chose t'empêche de pratiquer le sport que tu aimes. Et tu te dois de découvrir ce que c'est. Une fois que ce sera fait, tu pourras commencer à apprendre à t'aimer et à viser l'excellence dans tout ce que tu fais.



J'ai la sensation que tu es profondément reconnaissante d'être étudiante et de faire partie de ton équipe. Alors écoute cet instinct qui t'aidera à avancer.



Coach Fargas