Comment arrêter de se comparer aux autres à la salle de sport

Demandez au coach : « comment arrêter de se comparer à une amie athlétique ? »
Coaching
Une adepte de la salle de sport souhaite avoir les mêmes résultats « canons » que son amie, mais Joni Taylor, coach à l'université de Géorgie, explique qu'il est impossible de connaître les efforts que l'autre entreprend.
« Demandez au coach » vous permet de profiter de conseils pour rester concentrée sur le jeu.
Q :
Chère coach,
J'ai toujours fait du sport. En ce moment, je suis un cours en ligne de HIIT progressif, je cours quelques fois dans la semaine et je fais du yoga pratiquement tous les matins. Je mange aussi plus de légumes et de fruits depuis un moment. C'est une routine qui me va bien en général. Mais récemment, une amie proche s'est mise à la musculation. Elle a aussi modifié un peu son alimentation, et tout cela l'a soudainement rendue canon. Je devrais être heureuse pour elle, mais en fait ça me met presque en colère. Pour être honnête, elle a toujours été plutôt paresseuse, et quand je la vois obtenir de tels résultats alors que de mon côté j'y travaille depuis bien plus longtemps, un sentiment d'injustice m'envahit. C'est d'ailleurs en train de tourner à l'obsession. Je pense à SON programme quand je m'entraîne, à SON régime alimentaire quand je fais les courses… et je commence à vraiment me détester de ne pas me réjouir pour elle. Comment faire pour revenir sur la bonne voie et sortir de ce cycle infernal ?
Critique et envieuse dernièrement
Adepte des salles de sport de 24 ans
R :
J'apprécie ton honnêteté, les émotions que tu ressens peuvent être difficiles à avouer. Je suis moi-même déjà passée par là, CEED.
Il m'arrive parfois de voir que la personne qui occupe le tapis roulant à côté de moi accélère l'allure, et soudain je fais de même : j'appuie sur le bouton alors qu'un instant plus tôt, ma vitesse me convenait parfaitement.
Je dois me reprendre et me dire : « OK, qu'est-ce que tu fais, là ? Tu ne connais pas cette personne. Toi, tu en es à ton quatrième jour d'affilée, alors oui, elle peut augmenter la vitesse, elle ». Je dois réinitialiser ma façon de penser afin de m'assurer que je fais ce qui est bon pour moi et pour mon corps, sans me laisser distraire par ce qui se passe autour de moi.
Et j'ai aussi vécu la situation inverse. Des gens m'ont dit : « Je te déteste pour tes bras ! » Tout cela parce qu'ils savaient que je n'avais pas besoin de soulever des haltères pour avoir des muscles bien dessinés. C'est génétique. Je ne m'en vante jamais, mais ça ne les empêche pas d'être jaloux.
Ce que tu ressens est normal. Il te suffit de te reprendre quand ces pensées te viennent. Respire un grand coup et souviens-toi des conseils suivants.
Nous avons tendance à être plus durs envers nous-mêmes que nous le devrions.
Premièrement, lorsqu'il t'arrive de penser que c'est plus facile pour ton amie, souviens-toi que ce n'est qu'une théorie. Tu ne sais pas avec quelle intensité elle s'entraîne, ou ce qu'elle mange exactement. Peut-être qu'elle se lève deux heures plus tôt que toi tous les matins pour s'entraîner. Peut-être qu'elle n'a pas touché à un verre d'alcool depuis six mois.
Ceci étant dit, il est aussi vrai que nous avons tous des métabolismes différents, qui réagissent différemment aux mêmes activités. J'ai une amie qui ne s'entraîne pas beaucoup, mais lorsqu'elle s'y met, elle fond à vue d'œil. Il est possible que ton amie, sans être aussi assidue que toi, ait un métabolisme tel qu'elle peut facilement devenir « canon », comme tu le dis.
Il est aussi possible qu'elle profite de la mise en pratique d'un nouvel entraînement, où l'on constate généralement des résultats rapides. Souviens-toi que lorsqu'on commence un nouveau programme, notre corps doit travailler vraiment dur pour suivre. Il brûle donc plus de calories et sollicite davantage les muscles, avant de finalement devenir plus efficace et de s'adapter à l'activité physique en question.
J'en ai moi-même fait l'expérience il n'y a pas si longtemps. J'ai eu un bébé récemment et j'essayais de revenir à mon poids idéal. Comme je n'avais pas accès à une salle de sport en raison des restrictions sanitaires, j'ai ressorti un vieux DVD de HIIT (et mon vieux lecteur DVD !). Je n'y avais pas touché depuis 15 ans… Le simple fait de m'entraîner différemment m'a permis de perdre beaucoup plus rapidement ces kilos en trop que si j'avais suivi ma routine habituelle.
Tu peux essayer quelque chose de nouveau et voir ce que ça donne. Mais ne fais cela que si ton programme d'entraînement ne te convient plus, car on dirait que tu as consacré beaucoup de temps et d'énergie à trouver ce qui fonctionnait pour toi. Tu sembles très disciplinée et bien informée. Nous avons tendance à être plus durs envers nous-mêmes que nous le devrions . Alors, ne laisse pas tout tomber si ce n'est pas exactement ce que tu veux. Ce n'est pas parce que tu ne ressembles pas à ton amie que tu as échoué.
Mais si tu estimes finalement que tu n'aimes pas ton entraînement, si tu as du mal à te motiver et que tu redoutes chaque répétition la majorité du temps, alors n'hésite pas : change tout de suite quelque chose ! Il est possible que ton ressentiment vienne en partie du fait que tu n'apprécies pas ton entraînement.
Quoi qu'il en soit, prends une minute pour réfléchir à ce qui te motive à faire du sport et à bien manger. Est-ce que tu fais de l'exercice pour avoir une certaine apparence ? Personnellement, ce n'est pas suffisant pour que je continue. Faire du sport est un élément essentiel de mon hygiène de vie. C'est un moyen pour moi d'évacuer le stress, de garder l'esprit vif, et je sais que cela peut m'aider à rester en bonne santé en vieillissant. C'est cet ensemble de raisons qui me motive à continuer et à rester centrée sur moi chaque jour.
…si tu as du mal à te motiver et que tu redoutes chaque répétition la majorité du temps, alors n'hésite pas : change tout de suite quelque chose !
Une fois que tu auras trouvé les raisons pour lesquelles tu t'entraînes, il te sera plus facile de reconnaître et de saluer ta rigueur, ton acharnement et tes résultats. Cela pourrait te donner la confiance nécessaire pour te détendre et te dire : « OK, je fais les choses à ma manière, les autres personnes font les choses à leur manière, et chacun peut y trouver son bonheur ! » Tu finiras peut-être même par être heureuse pour ton amie, et ce type d'émotion est une récompense en soi.
Coach Taylor
Joni Taylor est la Head Coach de basketball féminin de l'université de Géorgie. En 2016, elle a obtenu le titre de meilleure coach de l'année « Spalding Maggie Dixon NCAA Division I National Rookie Coach of the Year ». Son impressionnant parcours de coach inclut des missions à LSU en Alabama, à Louisiana Tech et à la Troy University. Joueuse remarquable de l'université de l'Alabama (quatrième meilleure joueuse de l'établissement avec 716 points inscrits, 555 rebonds et 103 contres), elle a permis aux Tide de remporter deux championnats NCAA et deux titres WNIT. Joni Taylor a reçu de nombreuses récompenses pour son engagement à servir sa communauté.
Si vous avez une question sur la manière d'améliorer votre état d'esprit dans le sport ou le fitness, envoyez un e-mail à l'adresse askthecoach@nike.com.
Illustrations : Harrison Freeman
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Pour découvrir plus de conseils d'experts afin de travailler sur votre état d'esprit, ainsi que des recommandations sur les exercices, la nutrition, la récupération et le sommeil, consultez l'application Nike Training Club.
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