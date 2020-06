Adoptez la posture de running parfaite

Il n'y a rien d'anormal à cela.« Vous courez comme vous courez pour une raison bien précise. Cette tête qui remue de haut en bas, ce buste légèrement penché en arrière, ces genoux qui montent trop bas, tous ces détails font partie de vous, assure Chris Bennett, Global Head Coach de Nike Running. Lorsque vous travaillez sur votre technique, l'objectif est le même que pour votre entraînement habituel : faire des progrès et devenir un runner plus expérimenté. »



C'est dans cette optique que nous vous proposons quelques conseils qui vous permettront d'ajuster votre posture pour courir avec plus d'efficacité et, espérons-le, plus de grâce.



01. Tout d'abord, faites plus de pas



Le contact du pied avec le sol fait partie des aspects techniques les plus importants du running. Selon Blue Benadum, coach Nike Run Club à Los Angeles, vous devez faire en sorte que votre pied n'atterrisse pas devant vous. « Dans ce cas-là, on dit que le runner va chercher trop loin en avant », explique-t-il.



C'est une erreur que les runners amateurs commettent souvent, souligne Derek Samuel, physiothérapeute certifié et membre du Nike Performance Council. « Prenez les athlètes de haut niveau. Ils posent le pied au sol juste en dessous de leur centre de gravité, la jambe perpendiculaire au sol. » Cela permet aux pros, comme à tout runner, de se déplacer de manière rapide et efficace.



Pour créer cet effet et éviter d'aller chercher trop en avant, Derek Samuel recommande à ses patients de réaliser plus de pas par minute. Si vous craignez que cela ne représente trop d'effort, sachez une chose : « Augmenter votre nombre de pas ne vous demandera pas plus d'énergie que d'habitude », précise-t-il. Au contraire, votre foulée gagnera en fluidité et vous dépenserez moins d'énergie. En effet, lorsque vous allez chercher trop loin en avant, votre talon frappe le sol devant vous et fait l'effet d'un frein. « L'impact avec le sol se répercute dans le bas de votre jambe, et la force créée vous ralentit, explique Derek Samuel. C'est un problème sérieux qui est à l'origine de nombreuses blessures. »