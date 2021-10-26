11 conseils pour courir plus vite

Ce n'est pas un secret : pour être plus rapide, il est bien évidemment nécessaire de courir plus vite.

Ne vous attendez cependant pas à gagner une minute sur votre 1 500 m du jour au lendemain. Un programme d'entraînement efficace vous aidera à améliorer votre vitesse progressivement, par le biais d'exercices variés. (Besoin d'aide ? Consultez les programmes d'entraînement de l'application Nike Run Club.)

Quelle que soit la stratégie choisie pour organiser vos entraînements, il vous sera utile d'intégrer un exercice fractionné. Les intervalles de running, qui sont des séries d'exercices rapides entrecoupés de moments de récupération plus lents, vous permettent d'entraîner votre corps à mieux utiliser l'oxygène (un facteur déterminant pour améliorer les capacités cardio-respiratoires). Selon une étude publiée dans le journal Medicine & Science in Sports & Exercise, ces entraînements seraient bien plus efficaces dans ce domaine que les exercices d'intensité modérée. Une fois que vous saurez déclencher des accélérations rapides pour ces brefs moments d’effort intense, votre allure générale sur les distances plus longues devrait également s'améliorer. Pour arriver à ce résultat, il vous suffira d'alterner une minute de running intensif et une minute à une allure plus lente (une allure à laquelle vous arrivez à parler normalement).

En règle générale, il est conseillé de ne vraiment travailler ses sprints (disons, des répétitions à pleine vitesse sur 200, 300 ou 400 m) qu'une semaine sur deux, précise Jason Fitzgerald, coach certifié de la fédération américaine d'athlétisme, auteur du podcast The Strength Running et responsable du programme Strength Running. Ces exercices font partie des éléments les plus éprouvants de votre entraînement, et ils requièrent donc davantage de récupération, explique-t-il. Les semaines où vous ne réalisez pas ce travail, vous pouvez mettre en place des intervalles plus longs, avec des répétitions de 800 ou 1 500 m, à une allure soutenue mais encore confortable, afin de continuer à gagner en vitesse et en endurance.