Die besten Yoga-Posen gegen Rückenschmerzen

Es gibt einige Yogaposen, die du bei Rückenschmerzen lieber vermeiden solltest. Asanas, die Rückbeugen erfordern, können problematisch sein. Die Kamelpose und das Rad zum Beispiel können deine Rückenschmerzen verschlimmern.



Jede Pose, die die Beschwerden verstärkt, sollte so lange vermieden werden, bis sich dein Rücken besser anfühlt. "Yogaposen sind im Allgemeinen ein guter Anfang, um die Haltung zu verbessern und Rückenschmerzen zu lindern", sagt Dr. Shah, "aber es ist immer wichtig, der Ursache der Rückenschmerzen auf den Grund zu gehen."



Wenn die Rückenschmerzen länger als ein paar Wochen anhalten oder immer häufiger auftreten oder sich auf andere Körperregionen ausbreiten, empfiehlt er dir, mit Ihrem Arzt zu sprechen. Hör, wie immer, auf deinen Körper und achte zuerst auf seine Bedürfnisse, um ihn stark und gesund zu halten.

Siehe auch: Yogaposen zum Stressabbau