Die besten Yoga-Posen gegen Rückenschmerzen

Der halbe Drehsitz ist ein Seated Twist für den Rücken, der den Oberkörper dehnt und dreht, um eine bessere Körperhaltung zu fördern und Spannungen zu lösen. Einige Yoga-Begeisterte sagen auch, dass diese Pose die Verdauung verbessern kann. Vergewisser dich, dass du dich in der Rumpfdrehung in Rückenlage wohlfühlst, bevor du diese fortgeschrittenere Drehung praktizierst.



So geht's: Beginne im Sitzen mit ausgestreckten Beinen. Beug nun das rechte Bein unter der Hüfte, sodass der Fuß bei der linken Hüfte herausschaut. Beug das linke Knie und stelle den linken Fuß an die Außenseite des rechten Knies. Leg die rechte Hand neben deiner rechten Hüfte auf den Boden. Atme aus und dreh deinen Oberkörper nach rechts, weg von deinem linken Bein. Entspann deine Schultern, öffne deinen Brustkorb und streck deine Wirbelsäule. Lass deinen Blick mit der Drehung wandern. Beug den linken Ellbogen im 90-Grad-Winkel und leg die Rückseite des Oberarms mit geöffneter Handfläche auf die Innenseite des linken Knies. Entspann dich und atme 30 Sekunden lang in die Drehung oder so lange es dein Körper zulässt. Lös die Haltung und wiederhol die Übung auf der anderen Seite.



Profitipp: Verwende Hilfsmittel, um leichter in diese Pose zu kommen. Setz dich auf ein Bolster oder eine gefaltete Decke, um die Hüfte zu öffnen und die Drehung am Ansatz der Wirbelsäule zu vertiefen.