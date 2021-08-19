Das schweißfreie Konzept für die Pflege schmutziger Workout-Bekleidung

Sportsachen richtig waschen und pflegen
Produktpflege
Bei Sportkleidung aus Funktionsstoff ist die richtige Pflege entscheidend. Folge diesen einfachen Schritten, damit deine Trainingssachen schön frisch und sauber bleiben.
Wer Sport treibt, kann eine Reihe unmittelbarer Vorteile erwarten, z. B. einen besseren Schlaf und weniger Nervosität. Was wir aber noch erwarten können, ist einen Haufen verschwitzter, muffiger Sportbekleidung, die sich nach ein bisschen Pflege sehnt. Das gilt vor allem für Klamotten aus High-Performance-Stoffen wie feuchtigkeitsableitenden Textilien.
Hier erfährst du, wie du deine Sportsachen schön sauber halten kannst und bestmöglich pflegst.
Darum solltest du deine Sportsachen regelmäßig reinigen
Das Wichtigste zuerst: Wenn du deine Trainingskleidung möglichst lange tragen willst, ist eine gewisse Routine entscheidend. Eine gute Pflege bedeutet, deine Sachen regelmäßig zu waschen und dich um besonders schmutzige Teile etwas mehr zu kümmern.
Sport-BHs, Shorts und Leggings sollten nach jedem Tragen gewaschen werden, da die Leistengegend und der Bereich unter der Brust anfällig für Hefepilzinfektionen sind. In deinen Sneakern können sich ebenfalls schädliche Bakterien verstecken. Reinige die Einlegesohle, wenn sie herausnehmbar ist, und wasch deine Socken. Während sich T-Shirts aus Baumwolle mehrmals tragen lassen, wenn sie nicht verschwitzt sind, ziehen synthetische Stoffe Bakterien eher wie ein Magnet an. Sie fangen schneller an zu riechen und sollten nach jedem Tragen gewaschen werden.
So wäschst du deine schmutzigen Sportsachen
1.Verschwitzte Kleidung sofort auslüftenDurchgeschwitzte Sportsachen im Rucksack oder in der Sporttasche zu lassen, kann zu unangenehmen Gerüchen und zu Schimmelbildung führen. Wenn du vom Workout nach Hause kommst, hänge deine Sachen sofort auf, bis sie trocken sind oder du die Waschmaschine anschmeißt.
2.Trenne deine SchmutzwäscheÄhnliche Stoffe lassen sich zusammen waschen. Baumwollshirts und Handtücher sollten jedoch von Shorts und Leggings aus synthetischen Textilien getrennt werden. Der Grund ist, dass die Baumwollflusen an der Sportkleidung haften bleiben. Schwere Stoffe wie Denim und alles, was Knöpfe oder Reißverschlüsse hat, sollten ebenfalls getrennt gewaschen werden, da sie den Verschleiß der Sachen erhöhen und empfindliche Stoffe beschädigen können.
3.Trainingskleidung auf links drehenDamit deine Waschmaschine besser an die bakterienanfälligen Stellen deiner Kleidung rankommt, solltest du deine Hosen, Shirts und Unterwäsche immer vorher auf links drehen. Dadurch wird der Waschvorgang effektiver, da sich die geruchsverursachenden Bakterien eher auf der Innenseite der Sachen ansammeln.
4.Vor dem Waschen in Essig einweichenFalls deine Kleidung auch nach dem Waschen noch muffig riecht, kannst du sie in Essig einweichen. Gib dazu auf eine Tasse weißen Tafelessig vier Tassen kaltes Wasser. Lass die Sachen 20 bis 30 Minuten einweichen, damit die Essigmischung ihre Wirkung entfalten kann. Die Säure im Essig löst Öle, Schmutz und Bakterien, wodurch deine Waschmaschine alles besser entfernen kann.
5.Auf die richtige Waschmittelmenge kommt's anIst die Kleidung richtig schmutzig, neigen wir dazu, nach mehr Waschmittel zu greifen. Das macht deine Sportbekleidung jedoch nicht sauberer. Im Gegenteil sogar. Die Seife sammelt sich in den Fasern an, was neue geruchsverursachende Bakterien anzieht und deine Kleidung schneller muffig macht. Um dieses Problem zu vermeiden, verwende etwas weniger Waschmittel als bei deiner normalen Kleidung. Für Kleidungsstücke mit Nike Dri-FIT empfehlen wir Waschpulver, damit sie richtig gepflegt werden.
6.Mit Backpulver oder Waschverstärker Geruchsbildung reduzierenUm geruchsverursachende Säuren zu neutralisieren, kannst du deiner Wäsche eine viertel- bzw. halbvolle Tasse Backpulver hinzugeben. Nicht waschbare Sneaker kannst du mit etwas Backpulver bestreuen, um Gerüche zu bekämpfen. Eine weitere Option wäre ein Waschverstärker speziell für Sportbekleidung. Sie enthalten geruchshemmende Mittel und kommen in dasselbe Fach wie das Waschmittel.
7.Weichspüler und Trocknertücher vermeidenWeichspüler hinterlässt Rückstände, die auf Sportsachen wie ein Klebstoff für geruchsverursachende Bakterien wirken, besonders wenn sich der Rückstand festsetzt. Dadurch wird es schwieriger, deine Kleidung mit Wasser und Waschmittel sauber zu bekommen. Ebenso können Trocknertücher Textilien verstopfen, was es für das Waschmittel schwieriger macht, sie zu durchdringen. Damit deine Sportsachen schön weich bleiben, kannst du Trocknerbälle verwenden, die wie ein Weichspüler funktionieren und außerdem Falten verhindern.
8.Bei kalter Temperatur im Schongang waschenFeine Funktionsstoffe sollten in der Waschmaschine nicht zu sehr strapaziert oder zu heiß gewaschen werden, da es die Fasern zerstören kann. Damit die Funktionalität deiner Sportbekleidung nicht vorzeitig beeinträchtigt wird, solltest du sie bei bis zu 30 Grad im Schongang waschen.
9.Möglichst an der Luft trocknenWenn du willst, dass deine synthetischen Trainingssachen möglichst lange halten, solltest du sie im Trockner auf der niedrigsten Stufe oder ganz an der Luft trocknen lassen. Hitze kann Gerüche verstärken und den Stoff beschädigen, schrumpfen oder sogar verziehen. Es kann auch zu mehr statischer Aufladung führen und elastische Stoffe ausleihern. Kleidung aus Baumwolle kann ruhig in den Trockner kommen, aber Funktionsstoffe wie Nike Dri-FIT sollten keiner Hitze ausgesetzt werden.
FAQ: Schmutzige Sportsachen waschen
Warum riechen meine Klamotten nach Schweiß?
Was passiert, wenn du verschwitzte Klamotten weiter trägst?
Kann ich meine Sportsachen in den Trockner stecken?
Lassen sich Sneaker in der Waschmaschine waschen?
Was ist Laundry Stripping und funktioniert es auch bei Sportbekleidung?
Laundry Stripping ist ein verbreiteter Reinigungstrend, bei dem die Kleidung in einer Mischung aus Borax, Waschmittel, Backpulver und warmem oder heißem Wasser bis zu 12 Stunden eingeweicht wird, um sie gründlich zu reinigen. Es ist eine Methode, um stark verschwitzte Sportkleidung besonders gründlich zu reinigen, aber es ist zeitaufwendig und im Alltag nicht notwendig.