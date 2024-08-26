Was ist Pickleball? Und wie wird Pickleball gespielt?

Für Rick Witsken, einen ehemaligen Profi-Tennisspieler, der heute als Pickleball-Trainer arbeitet und zu den Mitbegründer:innen der National Pickleball League gehört – einer neuen Profiliga für Spieler:innen über 50 –, macht die überschaubare Lernkurve einen großen Teil des Reizes aus. Das Spiel kann nach nur wenigen Minuten gespielt werden.

"Es ist so viel einfacher, gut in [Pickleball] zu werden als in Tennis", sagt Witsken. Er erklärt, dass es beim Tennis einige Stunden dauern kann, bis die Spieler:innen den Ball in einem Ballwechsel dreimal hin und her schlagen können.

Und fügt hinzu: "Beim Pickleball lernt man das schon in den ersten fünf Minuten. Und je länger der Ballwechsel geht, desto größer wird die Spannung und desto mehr Spaß macht das Ganze. Beim Pickleball macht man viel schneller Fortschritte als beim Tennis. Daher ist das Spiel auch so beliebt."

Ernie Medina, USA Pickleball Ambassador und zertifizierter Trainer des Professional Pickleball Registry, stimmt dem zu: Er glaubt, dass die Popularität des Spiels damit zusammenhängt, dass es ein bisschen mehr wie "großes Tischtennis" als "kleines Tennis" ist.

Auch die Größe des Spielfelds kann eine Rolle für die Beliebtheit einer Sportart spielen, insbesondere unter sozialen Gesichtspunkten, so Witsken. Da die Spieler:innen näher beieinander stehen und nicht so viel laufen müssen, können sie sich leicht unterhalten und gemeinsam lachen.

Das kleine Spielfeld bedeutet aber nicht, dass Pickleball kein ernsthaftes Training ist: Eine Studie aus dem Jahr 2021, die im International Journal of Environmental Research and Public Health veröffentlicht wurde, zeigte, dass Erwachsene, die mit Pickleball begannen und zuvor keinen Sport gemacht hatten, ihre Beinkraft in nur sechs Wochen um 11 Prozent steigern konnten.

Zum Vergleich: Hochintensives Fußballtraining verbessert die Beinkraft bei älteren Männern innerhalb von vier Monaten meist um 15 bis 16 Prozent. Die Teilnehmer:innen der Studie sahen nicht nur Vorteile für ihre körperliche Gesundheit, sondern gaben auch an, dass ihnen das Spiel Spaß mache und sie es gerne spielten. Sie trieben in den sechs Wochen durchschnittlich 4,5 Stunden Sport und berichteten, dass sich ihr Wohlbefinden in dieser Zeit verbesserte.