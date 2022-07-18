Die besten Nike Tennis-Outfits für Damen

8 Essentials, die jedes Tennis-Outfit abrunden
Einkaufs-Guide
Diese Must-have-Tennis-Outfits von Nike sorgen für stilvolle Aufschläge.
Mit Röcken und Kleidern, ärmellosen Shirts, Tanktops und Poloshirts sowie vielseitigen Sneakern wird dein Tennis-Outfit im Handumdrehen zu einem Look für den Brunch oder den Einkauf nach dem Match.
Nike Tennis-Outfits für Damen wurden speziell für Athletinnen entworfen, denen es um Leistung geht. Egal, ob du gerade erst mit dem Tennisspiel beginnst oder schon Turniere spielst, ein Tennis-Outfit, das dir dabei hilft, dich schnell und problemlos auf dem Court zu bewegen, ist unverzichtbar.
8 unverzichtbare Produkte, die jedes Nike Tennis-Outfit abrunden
1. Nike Tennisröcke und -kleider
Nike Tennisröcke und -kleider sind aus leichten, schweißableitenden Materialien hergestellt und verfügen oft über eng anliegende integrierte Shorts, die selbst bei intensiven Bewegungen nicht verrutschen und Wundscheuern durch Reibung verhindern. Diese atmungsaktiven Röcke bieten Top-Athletinnen und Anfängerinnen gleichermaßen optimale Bewegungsfreiheit.
2. Nike Tennis-Tanktops und ärmellose Shirts
Mit den Tanktops und ärmellosen Shirts oder T-Shirts von Nike hast du optimale Bewegungsfreiheit in Armen und Schultern, um kraftvolle Returns und Aufschläge zu spielen.
Viele Nike Tennis-Tanktops sowie T-Shirts bestehen aus recycelten Polyesterfasern und sind mit der Nike Dri-FIT-Technologie ausgestattet, die Schweiß von der Haut ableitet, wo er schneller verdunsten kann.
3. Nike Tennis Sport-BHs
Auch wenn Sport-BHs meist unsichtbar bleiben, sind sie ein entscheidender Teil für jedes Tennis-Outfit. Die besten Nike Sport-BHs für Tennisspielerinnen bieten mittleren oder starken Halt für eine eng anliegende, komprimierende Passform während des Matches. Tennis ist ein hochintensiver Sport, für den reibungslose, schnelle und kraftvolle Bewegungen auf dem Court unerlässlich sind.
(Verwandter Artikel: Die besten Nike Sport-BHs mit starkem Halt, die du unbedingt ausprobieren solltest)
4. NikeCourt Tennisschuhe
Schuhe sind das A und O jedes Outfits – besonders auf dem Court. NikeCourt Tennisschuhe sind in einer Vielzahl auffälliger Farben und Designs sowie mit spezieller Technologie in den Sohlen erhältlich, damit du noch besser springen oder einem Ball hinterher hechten kannst. Beispiele dafür sind die Zoom Air-Technologie, Nike React-Schaumstoff und in einigen Fällen eine durchgehende Platte, die quasi als Sprungbrett für sprungfreudige Athlet:innen auf dem Court dient.
(Verwandter Artikel: Die besten Nike Schuhe für Tennis auf Hartplätzen)
5. Nike Tennis-Schirmmützen, -Caps und -Stirnbänder
Auf dem Tennis-Court sind Haare (und Schweiß) im Gesicht ein absolutes No-go. Egal, ob du zusätzlichen Sonnenschutz in Form eines Caps oder einer Schirmmütze möchtest oder einfach deine Haare bändigen willst: Nike Schirmmützen, Caps und Stirnbänder sind ein funktionales Accessoire für alle Tennisspieler:innen.
6. Nike Tennisjacken
Wenn du nach einer Möglichkeit suchst, um deine Muskeln warmzuhalten, oder wenn dir nach dem Match kühl wird, weil der Schweiß auf deiner Haut trocknet – es ist immer gut, eine Nike Tennisjacke in deinem Rucksack oder deiner Trainingstasche zu haben. Mit Jacken kannst du zudem verschiedene Farben und Stile kombinieren, um auch nach dem Match zu glänzen.
7. Nike Tennishosen
Beim Aufwärmtraining (oder auch bei Matches) an kühleren Tagen ist eine leichte Tennishose genau richtig. NikeCourt Tennishosen haben unten einen Saum mit Reißverschluss, damit du sie schneller an- und ausziehen kannst.
8. Nike Tennis-Hoodies und -pullover
Weit geschnittene Hoodies und Pullover halten nicht nur warm, sie lassen sich auch gut mit jeder High-Performance-Tennisausrüstung kombinieren. Geh nach deinem nächsten Match direkt zum Brunch oder zieh dir einen Nike Tennis-Hoodie oder -pullover über und entspanne stilvoll.
Text: Julia Sullivan, A.C.E.-zertifizierte Personal Trainerin