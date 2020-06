Was der VO2max-Wert mit dem Laufen zu tun hat

Was bedeutet "VO2max"?

Die Abkürzung "VO2max" leitet sich von "V" für Volumen, "O2" für Sauerstoff und "max" für Maximum ab und gibt die maximale Sauerstoffmenge an, die vom Körper bei Belastung aufgenommen werden kann. Der Wert gibt sozusagen Aufschluss über deine allgemeine Fitness.



Die Berechnung des VO2max-Wertes hat es in sich. Er wird normalerweise in Milliliter verbrauchter Sauerstoff pro Kilogramm Körpergewicht pro Minute (ml/kg/min) angegeben. Die Messung findet in der Regel in einem Sportlabor statt, während ein Athlet mit maximaler Anstrengung auf einem Laufband läuft, so Dr. Aaron Coutts, ein angesehener Professor für Sport- und Bewegungswissenschaft an der University of Technology Sydney.



Mit einem Activity Tracker lässt sich der VO2max-Wert gut schätzen, doch zu Hause hat man leider keine Möglichkeiten, den Wert zu messen. Dennoch kann man ziemlich einfach erkennen, wann sich die maximale Sauerstoffaufnahme erhöht, besonders dann, wenn man ein Laufanfänger ist. "Der VO2max-Wert hängt von deiner Fitness ab. Je länger du laufen kannst, ohne müde zu werden, desto höher ist er wahrscheinlich", so Ian Klein, Spezialist für Trainingsphysiologie, Cross-Training und Verletzungsprävention an der Ohio University.