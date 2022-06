Warum du Motivationspartner:innen brauchst, um deine Ziele zu erreichen

Motivationspartner:innen sollten genau das tun, was der Name schon sagt: "Wichtig ist, dass du jemanden findest, der dich immer wieder motiviert, an deinem Ziel festzuhalten", erklärt Nike Trainer Courtney Fearon, der seine Kund:innen ermutigt, sich solche Partner:innen zu suchen und auch selber welche hat. "Wenn du ein Fitnessziel hast, kann dir diese Person helfen, deinen Trainingsplan einzuhalten, indem sie dich an den entsprechenden Tagen daran erinnert. Oder sie trainiert sogar mit dir und fordert dich heraus, damit du über dich hinauswächst." Abgesehen davon lernst du, mehr Verantwortung für dich selbst zu übernehmen.

Motivationspartner:innen können auch für mehr Spaß beim Training sorgen, zum Beispiel durch eine Playlist oder indem sie deine Fortschritte verfolgen. All das sind großartige Motivationsfaktoren. Motivationspartner:innen helfen dir, auch an den Tagen durchzuhalten, an denen es mal nicht so gut läuft. Sie durchbrechen deine negativen Selbstgespräche und erinnern dich ans Trinken, erklärt Fearon. Und auch du kannst sie dazu inspirieren, über sich hinauszuwachsen. Also eine echte Win-Win-Situation.