3 Vorteile des Laufens auf dem Vorfuß

Laufen ist eine der anstrengendsten Formen von Cardio, die du machen kannst. Bei jedem Schritt gibt es einen Moment, in dem keiner deiner beiden Füße den Boden berührt. Wenn du landest, müssen die Gelenke in deinem führenden Fuß und Bein den Stoß deines gesamten Körpergewichts absorbieren, was für deine Gelenke belastend sein kann.

"Beim Rückfußlauf werden die Gelenke am meisten belastet. Da die Ferse ein harter Knochen ist, macht das die Landung ebenso hart. Außerdem bewegt sich dein Fuß immer Richtung Boden, um dich abzufangen", erklärt Karen Wu, D.P.T., klinische Spezialistin für orthopädische Physiotherapie mit Zulassung und Inhaberin von ActiveCare Physical Therapy in New York City.

Beim Vorfußlauf ist die Landung womöglich sanfter. "Wenn du auf dem Vorfuß landest, absorbieren die Muskeln im Fuß und in den Waden diese Kräfte, was für die Gelenke weniger belastend ist", erläutert Wu.