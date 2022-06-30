Du hältst erst seit kurzem einen Tennisschläger in der Hand? Dann empfiehlt Rick Macci dir, Bälle gegen eine Wand zu spielen.

„Diese Übung eignet sich optimal für Hobbyspieler:innen, da der Ball immer wieder zurückkommt“, erklärt er. „Die Möglichkeit, mit einer Ballmaschine zu trainieren, hat nicht jeder. Doch eine geeignete Wand ist schnell gefunden. Das ist das Gute“, sagt Rick Macci. „So schaffst du es, möglichst viele Wiederholungen auszuführen.“

Trainierst du mit jemandem zusammen? Dann empfiehlt dir Bucheli eine Anfängerübung zur Verbesserung der Beinarbeit, bei der du zu verschiedenen Stellen des Courts rennst. Und so geht’s: Positioniere dich auf der T-Linie. Deine Partnerin oder dein Partner befindet sich nahe dem Netz. Er oder sie wirft den Ball in verschiedene Bereiche des Courts. Deine Aufgabe ist es, möglichst schnell dorthin zu rennen und ihn zu treffen. Nach jedem Schlag musst du zur Mitte der T-Linie zurückkehren. So kommt ein schnelles Spiel zustande und du gewöhnst dich an die verschiedenen Schläge.

Kacper Owsian stimmt dem zu. „Die besten Übungen für Einsteiger:innen sind definitiv diejenigen, bei denen ihnen ein Coach Bälle mit der Hand zuwirft“, meint er. „Da der Ball nicht so viel Geschwindigkeit hat, ist es einfacher, auf die Grundlagen und eine korrekte Technik zu achten. Denn das muss sitzen, bevor man einen Ballwechsel spielen oder seine Freund:innen zu einem kleinen Match herausfordern kann.“

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