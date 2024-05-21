Sporteinrichtungen für Mädchen nutzbar machen

Mädchen brauchen eine Ausrüstung, die passt und Bekleidung, die ihnen steht. Sie brauchen nahe gelegene Umkleideräume, Toiletten und Duschen, die sauber und sicher sind. Und sie brauchen Trainingszeiten und -orte, die ihre körperliche Sicherheit nicht gefährden. Auch wenn es meistens außerhalb deiner Macht liegt, bessere Duschräume bereitzustellen, kannst du dennoch für ein sicheres und entspanntes Erlebnis sorgen, wenn man diese Bedürfnisse bei der Planung von Sportveranstaltungen und -orten berücksichtigt.

Vergiss auch nicht, dass viele Mädchen nicht dazu ermutigt werden, Sport zu treiben. Nur wenn sie zum Training erscheinen, kann dies ein Risiko darstellen. Deshalb ist es umso wichtiger, dass sie beim Sport ein positives und förderndes Umfeld haben, in dem sie sich sicher fühlen und Spaß haben können und das frei von Diskriminierung und Vorurteilen ist.