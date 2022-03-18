So kannst du feststellen, ob Golfhandschuhe für dich geeignet sind

Solltest du Golfhandschuhe tragen?
Einkaufs-Guide
Ein gut sitzender Golfhandschuh kann für mehr Stabilität beim Greifen des Schlägers und für mehr Tragekomfort sorgen, was sich positiv auf dein Spiel auswirkt. Die folgenden Tipps helfen dir, die richtigen Golfhandschuhe für dich zu finden.
Auch wenn das Tragen eines Golfhandschuhs kein Muss ist, kann ein gut sitzender Handschuh die Spiel-Performance verbessern. Er unterstützt einen längeren ersten Abschlag, verhindert, dass die Hände während der Spielrunde ermüden, und gibt sogar Hinweise darauf, was bei deinem Golfschwung richtig (oder falsch) läuft. Aus diesem Grund tragen die meisten Golfprofis auf den Pro-Touren einen Golfhandschuh. Hier erfährst du, wie ein Golfhandschuh dein Spiel verbessern kann und wie du die passenden Nike Golfhandschuhe für dich findest.
Welche Vorteile bietet ein Golfhandschuh?
Golfhandschuhe sorgen für mehr Reibung zwischen der Hand und dem Schläger. So hast du eine bessere Kontrolle über den Schläger, ohne dass Hände und Unterarme zu stark angespannt werden müssen. Wenn du mit dem Führungsarm (bei Rechtshänder:innen der linke Arm, bei Linkshänder:innen der rechte Arm) einen besseren Griff hast, kannst du damit den Schläger beim Durchschwung besser durchziehen, statt den Schläger mit dem unteren Arm zu drücken. Diese Art des Schwungs – mit mehr Einsatz des oberen als des unteren Arms – ist wahrscheinlich eine der Techniken, die die Schwünge von Profigolfer:innen auszeichnen, so ein Forschungsbericht über Golfverletzungen aus dem Journal of the American Academy of Orthopedic Surgeons.
Das Ziehen des Schlägers mit dem Führungsarm – und besserem Grip – kann nicht nur zu einem besseren Abschlag führen, sondern auch zu weniger Ellbogenverletzungen, wie die Wissenschaftler:innen in der gleichen Zeitschrift berichten. Ellenbogenverletzungen, die oft durch zu festes Greifen des Schlägers verursacht werden, gehören zu den häufigsten Verletzungen bei Amateurgolfer:innen.
Drei Vorteile des Golfhandschuhs für ein besseres Spiel
1.Längere erste Abschläge
In einer Studie aus Research in Sports Medicine fanden Wissenschaftler:innen heraus, dass Golfer:innen, die Handschuhe trugen, beim Schwingen des Drivers eine höhere Schläger- und Ballgeschwindigkeit haben. Bei den ersten Abschlägen zu Beginn eines neuen Lochs (Drives) wurde der Ball im Durchschnitt neun Meter weiter geschlagen. Das mag nicht viel erscheinen, aber diese neun Meter machen einen Unterschied. Laut einer Studie im Bericht Distance Insights der United States Golf Association aus dem Jahr 2020 kann eine Erhöhung der Schlagdistanz um ca. 15 Meter einen Schlag von der Gesamtpunktzahl abziehen – zum Teil, weil die Länge der Löcher immer mehr zunimmt. Zwischen 2004 und 2018 hat die Länge von Par-4- und Par-5-Löchern im Durchschnitt um etwa 5 Meter zugenommen. Wenn du also einen Drive mit einer neun Meter längeren Flugbahn schlägst, bist du ungefähr so nah am Pin wie vor ungefähr 20 Jahren mit einem kürzeren Drive.
2.Hinweise zu Griff und Schwungtechnik
Am ehesten nutzen sich Golfhandschuhe am Handballen ab. In dem Fall bedeutet das nicht nur, dass sich das Material langsam abnutzt, sondern auch, dass sich der Griff der Golferin oder des Golfers negativ auf ihr bzw. sein Spiel auswirkt. Eine abgenutzte Innenseite weist darauf hin, dass der Schläger nicht in die Finger, sondern in die Handfläche gelegt wird. Wird der Schläger mit den Fingern gegriffen, haben die Handgelenke mehr Bewegungsfreiheit für den Schwung, was zu einem weiteren Abschlag und – was noch wichtiger ist – zu weniger Slicing (Flugbahn mit Rechtskurve) oder Hooking (Flugbahn mit Linkskurve) führen kann.
3.Mehr Gefühl und Selbstvertrauen
Wenn du einen Handschuh als angenehm empfindest, solltest du dir überlegen, vielleicht einen beim Golfen zu tragen. Genauso, wie du mit einem geänderten inneren Dialog deine Leistung verbessern kannst, kann auch das Gefühl helfen, mit einer guten Ausrüstung bessere Leistungen zu erbringen. Wissenschaftler:innen, die sich mit der Grifftechnik im Sport befassen, sagen, dass ein verbesserter Griff zu einem besseren Gefühl für dein Equipment, beispielsweise deinen Golfschläger, und zu einem "wahrgenommenen Leistungsniveau" führen kann. Mentales Spiel und Mindset spielen hier eine große Rolle. Mehr Selbstvertrauen kann dazu beitragen, dass du weniger Schläge auf deiner Runde benötigst.
Ein Handschuh oder zwei? Für welche Hand?
Fast allen Profigolfer:innen reicht ein einzelner Handschuh. Er wird an der Hand getragen, die beim Greifen des Schlägers oben liegt. Sie ist für den Halt zum Schläger verantwortlich. Bei Rechtshänder:innen ist das die linke Hand. Linkshänder:innen tragen den Handschuh an der rechten Hand.
Die richtige Passform
Ein Golfhandschuh sollte nicht zu weit, aber auch nicht zu eng sein. Sitzt er zu eng, ist es schwieriger, die Finger zu schließen, und der Handschuh spannt an den Fingerspitzen. Dies kann störend und unangenehm sein und ein unverkrampftes Greifen des Schlägers – weswegen man den Golfhandschuh ja eigentlich trägt – behindern.
Wenn der Handschuh zu groß ist, verrutscht das Material an den Fingern oder die Finger sind zu lang geschnitten. Das kann dazu führen, dass der Schläger mit Handschuhen mehr rutscht als ohne. Zu große Handschuhe können auch an den Händen reiben und Blasen verursachen.
Ein optimal geschnittener Golfhandschuh fühlt sich an wie eine zweite Haut. Die Hand sollte sich frei und problemlos bewegen lassen. Wenn du einen Handschuh in einem Store anprobierst, gibt es dort möglicherweise eine Tabelle, anhand der du zunächst deine Handgröße bestimmen kannst. Frag jemanden im Store, ob du ein paar Schwünge mit einem Handschuh machen kannst, um zu sehen, wie er sich anfühlt.
Wie viele Golfhandschuhe brauchst du?
Manche Golfer:innen haben zwei verschiedene Arten von Handschuhen – ein Paar für warmes Wetter, ein Paar für kaltes Wetter.
Handschuhe für wärmeres Wetter, wie der Nike Tour Classic 4 und der Nike Tech Extreme VII, haben normalerweise viele kleine Löcher. Diese machen die Handschuhe atmungsaktiv und halten die Hände kühl und schweißfrei. Handschuhe für kälteres Wetter, wie z. B. Fleecehandschuhe, halten die Finger warm und sorgen für ein gutes Griffgefühl. Außerdem bieten sie in den ersten Frühlingstagen oder im späten Herbst mehr Tragekomfort.