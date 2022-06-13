So setzt man eine Badekappe auf

Eine neu gekaufte Badekappe hat normalerweise eine Falte in der Mitte, die von der Verpackung stammt. Wenn du die Badekappe richtig aufsetzt, sollte diese Falte in der Mitte deines Scheitels sitzen und gerade von hinten nach vorne verlaufen. (Stell dir diese Falte als Haifischflosse vor, die in dieselbe Richtung verläuft.)

Wenn die Falte in horizontale Richtung verläuft (also von Ohr zu Ohr), erzeugt die Badekappe einen größeren Widerstand im Wasser. Da einer der Vorteile einer Badekappe ist, dass sie den Widerstand beim Schwimmen reduziert, ist es wichtig, dass du sie richtig aufsetzt.

Achte darauf, dass du die Badekappe bis zur Mitte der Stirn und nicht einfach nur bis zum Haaransatz ziehst. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Badekappe auch dann auf deinem Kopf bleibt, wenn du in das Schwimmbecken springst und losschwimmst.