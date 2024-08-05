Alles was du brauchst, um dich auf einen Triathlon vorzubereiten
Einkaufs-Guide
Du willst an einem Triathlon teilnehmen? Dann ist die richtige Vorbereitung das A und O. Mit dieser Ausrüstung kannst du bei jedem Wettkampf mit einer starken Performance glänzen.
Ganz gleich, ob du einen Sprint-Triathlon oder einen kompletten Ironman absolvieren willst, die Vorbereitung auf einen Multisport-Wettkampf kann es ganz schön in sich haben. Sowohl für erfahrene Athlet:innen als auch für Neuanfänger:innen kann der Wechsel zwischen Schwimmen, Radfahren und Laufen eine ziemliche Herausforderung sein. Indem du dich jedoch entsprechend auf den Wechsel von einer Disziplin zur nächsten vorbereitest und sicherstellst, dass du alles Notwendige für den Wettkampf hast, kannst du wertvolle Minuten sparen.
Nachfolgend haben wir einige Empfehlungen für dich zusammengestellt:
Bekleidungs-Optionen
Natürlich kommt es bei der Wahl der Bekleidung immer auf das Wetter an. Bei einem Triathlon im Herbst ist mehr Kleidung notwendig als bei einem Triathlon im Hochsommer. Es ist jedoch ratsam, dir Bekleidung zuzulegen, die gleich für mehrere Sportdisziplinen geeignet ist, erklärt Dr. Timothy Miller, USATF-zertifizierter Coach und Sportmediziner am The Ohio State University Wexner Medical Center. So ersparst du dir das Umziehen, wenn du vom Laufen zum Schwimmen wechselst oder umgekehrt. Hier findest du eine Auswahl an Produkten mit schweißableitenden Eigenschaften, die auf Performance ausgelegt sind:
Nike AeroSwift Singlet
Für Wettkämpfe, die bei warmem Wetter stattfinden, sind ein leichtes Gewicht und Atmungsaktivität besonders wichtig. Das für Wettkämpfe konzipierte Nike AeroSwift Singlet ist eine ausgezeichnete Wahl für Athlet:innen. Das leichtgewichtige und geschmeidige Singlet ist mit Nike Dri-FIT ADV-Technologie ausgestattet, um dich trocken zu halten. Spezielle im gesamten Material verteilte Perforationen sorgen für Belüftung an den entscheidenden Stellen, wenn du ins Schwitzen kommst.
Nike Rise 365 Oberteil und Nike One Classic
Während Tanktops und Singlets ideal für schweißtreibende Wettkämpfe sind, bieten das Nike Rise 365 Oberteil für Herren und das Nike One Classic für Damen eine großartige Alternative, wenn du mehrere Lagen Kleidung tragen möchtest oder wenn es während des Triathlons auch mal kühler werden kann. Das Rise 365 ist atmungsaktiv und leichtgewichtig. Nike hat beim Design der aktuellen Version das Feedback von Läufer:innen berücksichtigt und hitzeintensive Bereiche an der Vorderseite mit speziellen Belüftungszonen versehen. Dadurch bleibst du während des Laufs angenehm kühl, ohne beim Wechsel zur nächsten Disziplin zu sehr auszukühlen. Das Nike One Classic besteht aus einem leichten, seidenweichen Material, das schnell trocknet und Schweiß von der Haut ableitet, wodurch er schneller verdunstet.
Nike AeroSwift Half-Tights und Nike Universa
Der Wechsel vom Laufen zum Radfahren ist einfacher, wenn du für beide Disziplinen dieselbe Hose trägst. Half-Tights sind deshalb eine ausgezeichnete Wahl. Die Nike AeroSwift Half-Tights für Herren und die Nike Universa Bike Shorts für Damen sind für Wettkämpfe konzipiert und mit schweißableitender Nike Dri-FIT-Technologie ausgestattet. Die AeroSwift Half-Tights haben einen integrierten Slip für mehr Halt und zusätzliche Taschen an der Taille, in denen du deine Schlüssel oder Karte verstauen kannst. Spezielle Belüftungszonen sorgen für angenehmen Tragekomfort. Der extrabreite Bund verhindert ein Umrollen, Zwicken oder Verrutschen, weshalb die Universa Bike Shorts die perfekte Wahl für multidisziplinäre Wettkämpfe sind. Gleichzeitig sorgt das schweißableitende Material für trockenen Tragekomfort.
Welchen Schuh sollte ich wählen?
Miller erklärt, dass einige Athlet:innen ihre Schuhe bereits vor dem Start des Wettkampfs an den Pedalen ihres Fahrrads befestigen, um während des Wechsels schnell in ihre Schuhe hineinschlüpfen zu können. Du sparst natürlich auch Zeit, wenn du die Radstrecke in deinen Laufschuhen absolvierst. Sollte dies dein Plan sein, dann ist es empfehlenswert, einen Schuh zu wählen, der auf die Länge der jeweiligen Laufstrecke abgestimmt ist. Nachfolgend findest du einige Empfehlungen von Andrew Bumbalough, Nike Running Product Line Manager, die auf der Länge der jeweiligen Laufstrecke der gängigsten Triathlonarten basieren.
Sprintdistanz (5-km-Lauf): Nike Streakfly
Da es bei dieser relativ kurzen Distanz mehr auf Tempo als auf Ausdauer ankommt, ist der Nike Streakfly eine hervorragende Wahl für Athlet:innen. Der Streakfly ist der leichteste Laufschuh von Nike. Er verfügt über eine durchgehende ZoomX-Mittelsohle, die für optimale Reaktionsfreudigkeit bei minimalem Gewicht sorgt. Das ultradünne Strick-Obermaterial bietet Tragekomfort und Halt, während die zusätzliche Verstärkung im Vorfußbereich Stabilität verleiht.
Olympische Distanz/Kurzdistanz (10 km-Lauf): Vaporfly 3
Der 10-km-Triathlonlauf stellt eine besondere Herausforderung dar, denn das Lauftempo ist höher als bei einem Marathon, Athlet:innen müssen aber gleichzeitig genug Ausdauer für die gesamte Strecke haben. Deshalb ist der Nike Vaporfly 3 eine hervorragende Wahl für Athlet:innen, denn er wurde speziell für mittlere Distanzen und Marathons entwickelt. Er ist mit einer Carbonfaser-Flyplate ausgestattet, die sicheren Halt und gleichzeitig ein dynamisches Laufgefühl bietet. Der ZoomX-Schaumstoff von der Ferse bis zu den Zehen sorgt im Vergleich zu bisherigen Modellen für eine noch effektivere Energierückgabe und ein federndes Tragegefühl. Für die Sprint- und Langdistanz (Ironman) ist der Vaporfly 3 ebenfalls eine zuverlässige Wahl.
Langdistanz/Ironman (42,2-km-Lauf): Alphafly 3
Ein Marathonlauf stellt ja schon eine große Herausforderung dar. Doch erfordert ein Ironman noch mehr Ausdauer, da er zusätzlich Schwimmen und Radfahren als Disziplinen enthält. Deshalb ist der Nike Alphafly 3 eine ausgezeichnete Wahl für Athlet:innen, da er speziell für Marathons und Langstreckenläufe auf der Straße entwickelt wurde. Der ZoomX-Schaumstoff, das Flyknit-Obermaterial, die gebogene Carbonfaserplatte und die Zoom Air-Technologie, die ein dynamisches Laufgefühl unterstützt und auf optimale Bewegungseffizienz ausgelegt ist, machen ihn zu einer idealen Option. Darüber hinaus ist der Nike Alphafly 3 der bisher leichteste Alphafly von Nike. Er bietet optimale Dämpfung und Energierückgabe in einem leichtgewichtigen Design.
Weitere Must-haves
Nachdem du die richtige Kleidung und passenden Schuhe gefunden hast, kannst du dich nun auf deine Ausrüstung konzentrieren. Die USATF-zertifizierte Trainerin Amie Dworecki von Running with Life empfiehlt folgende Ausrüstung:
- Fahradhelm: Erstaunlicherweise wird der Helm bei den Vorbereitungen oft vergessen, erklärt Amie Dworecki. Das ist ein großes Problem, denn Helme sind bei Wettkämpfen vorgeschrieben. Wenn am Wettkampftag also nicht zufällig ein Geschäft in der Nähe ist, das Helme verkauft, riskierst du schon vor Beginn disqualifiziert zu werden.
- Werkzeug für Reifenwechsel: Es ist nicht nur wichtig, das notwendige Werkzeug zur Hand zu haben, sondern auch zu wissen, wie man es effizient einsetzt, betont Dworecki. Sie empfiehlt, vor dem Wettkampf ein paar Mal zu üben, wie man einen Reifen flickt oder wechselt.
- Wasserdichte Tasche mit wichtigen Dokumenten: Dazu gehören Wettkampfinformationen, Ausweis und Notfallkontakte.
- Sonnenbrille: Selbst wenn du sie beim Laufen nicht trägst, beim Radfahren wirst du sie brauchen, sagt Dworecki. "Eine Sonnenbrille sorgt nicht nur dafür, dass du nicht geblendet wirst, sondern hält auch Schmutz ab. Du kannst sie ganz einfach in deinen Helm legen, damit du nicht vergisst, sie zur richtigen Zeit aufzusetzen", so Dworecki.
- Schwimmbrille und Badekappe: Beide sind optional. Eine Badekappe sorgt jedoch für eine bessere Aerodynamik im Wasser und eine Schwimmbrille verbessert die Sicht, was besonders hilfreich ist, wenn mehrere Schwimmer:innen im Wasser sind. "Je nach Wettkampf kann es sich wie in einer Waschmaschine anfühlen", so Miller. "Wenn du alleine schwimmst, kommst du vielleicht gut ohne Schwimmbrille zurecht, aber wenn um dich herum viele Menschen schwimmen und vor allem wenn es draußen sonnig ist, solltest du nicht auf eine Schwimmbrille verzichten."
- Handtuch: Wenn es warm genug ist, kannst du dich nach dem Schwimmen einfach an der Luft trocknen lassen. Bei kühleren Temperaturen solltest du dir jedoch ein Handtuch am Übergangspunkt bereitlegen, damit du nicht komplett ausgekühlt in die nächste Disziplin startest.
- Scheuerschutzcreme oder -spray: Indem du besonders gefährdete Stellen damit benetzt, kannst du Wundscheuern vermeiden. Auch wenn du während des Trainings darauf verzichtet hast und dir deshalb denkst, dass es auch am Wettkampftag ohne geht, solltest du laut Dworecki dennoch darüber nachdenken. Du vermeidest damit eventuell Irritationen und Schmerzen.
- Flüssigkeits- und Energiezufuhr während des Wettkampfs: Selbst bei einem Ironman, bei dem es zahlreiche Wasserstationen gibt, nehmen viele erfahrene Läufer:innen einen Trinkrucksack und Kohlenhydratlieferanten wie Energy-Gels mit.
- Triathlontasche: Diese Tasche checkst du bei der Gepäckkontrolle ein. Sie sollte deine gesamte Ausrüstung enthalten, einschließlich der Dinge, die du nach dem Wettkampf benötigst. Dazu gehören ein zusätzliches Paar Socken, Sonnenschutzmittel, ein Kühlpack, trockene Schuhe bzw. Sandalen und Lippenbalsam. Abgesehen davon empfiehlt es sich, für den Notfall Ersatzausrüstung einzupacken. Leg also eine Ersatz-Schwimmkappe und -Schwimmbrille, eine zweite Sonnenbrille oder einen zweiten Schwimmanzug in deine Tasche.
Doch das Wichtigste? Trainiere, wenn möglich, mit der Ausrüstung, die du am Wettkampftag verwenden willst, empfiehlt Miller. Der Wettkampftag bringt laut Miller immer Überraschungen mit sich, wie z. B. mehr Schwimmer:innen um dich herum als erwartet oder ein Problem mit deinem Bike, das dich ein paar Minuten kostet. Je mehr dein Training dem echten Wettkampf ähnelt – besonders in Bezug auf die Übergänge zwischen den einzelnen Disziplinen –, desto besser bist du vorbereitet, wenn du an der Startlinie stehst.
Text: Elizabeth Millard