Vergiss nicht, dich zu dehnen, bevor du losläufst…

Versuch, dich vor dem Laufen ein paar Minuten in Bewegung zu dehnen (auch dynamisches Dehnen genannt). Warum genau diese Variante der Dehnung? Sie bereitet dich auf alle Bewegungsabläufe in einem Lauf vor und hilft dir dabei, lockerer und schneller zu werden. Wenn du dich beim Laufen immer noch angespannt fühlst, kannst du auch anhalten und dich noch etwas mehr dehnen. Kein Problem! So fühlst du dich am Ende des Laufs immer noch gut.

… und beende jedes Training mit ein paar statischen Dehnübungen.

Es ist erwiesen, dass dynamisches und statisches Dehnen (Dehnungen, die du einfach nur hältst) nach einem Lauf hilft, Verletzungen vorzubeugen und die Beweglichkeit zu verbessern. „Diese paar Minuten sind sehr wichtig“, erklärt Bennett. "Damit wird dein nächster Lauf ganz sicher noch besser."