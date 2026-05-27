Die optimale Passform für Fußballschuhe

Allgemein entspricht die Größe von Fußballschuhen der von normalen Schuhen. Dennoch bevorzugen manche Spieler:innen (besonders im hochprofessionellen Bereich) engeren Sitz als beispielsweise bei Laufschuhen.

Dies liegt daran, dass auf diesem Level eine präzisere Ballkontrolle im Vordergrund steht. Sie entscheiden sich vielleicht für eine halbe oder eine komplette Größe unter ihrer Normalgröße. (Hinweis: Am Anfang könnte dies etwas unbequem sein.) Freizeit- oder Amateurspieler:innen verzichten meistens darauf, diese kleineren Größen zu tragen. Spieler:innen sollten sich für die Größe entscheiden, mit der sie sich wohlfühlen.

Nike Fußballschuhe bestehen hauptsächlich aus synthetischem Material, das geschmeidig und weich ist und Spielraum für die Füße bietet. Sie können aber auch nach dem Kauf sofort getragen werden und erfordern kein langes Einlaufen.

Du solltest dich für die Größe entscheiden, die sich gleich gut anfühlt, wenn du die Schuhe anprobierst (anstatt dir vorzustellen, wie sie sich in ein paar Monaten anfühlen könnten). Wenn du neue Fußballschuhe anprobierst, solltest du die Socken tragen, mit denen du auch spielen möchtest. Im Allgemeinen sollte ein gut sitzender Fußballschuh im Fersenbereich fest sitzen.