Der brandneue Nike ACG Zegama: Der ultimative Traillaufschuh für raues Gelände 

"Der ACG Zegama wurde für maximale Dämpfung und Komfort auf den anspruchsvollsten Trails entwickelt, getestet und konstruiert", sagt Brenden McAleese, Director von Nike ACG Footwear. "Dank des Feedbacks von Athlet:innen, die extreme Belastungen kennen, konnten wir jedes Detail präzise anpassen, damit der ACG Zegama auf jeder Distanz überzeugt. Gleich beim Anziehen fallen die breitere Zehenkappe und der auf Trails abgestimmte ZoomX-Schaumstoff auf. Beides bietet Läufer:innen mehr Sicherheit in technisch anspruchsvollem Terrain."

Der Nike ACG Zegama wurde mit zukunftsweisenden Technologien ausgestattet, die auf dem Feedback von Athletentests basieren, die ihn während seiner Entwicklung getestet haben. Er fühlt sich leicht, erstklassig gedämpft und reaktionsschnell an, bietet aber auch Stabilität auf unvorhersehbaren, unebenen Trails. Dieses scheinbare Paradoxon ist das Ergebnis einer freiliegenden Kombination aus einer Mittelsohle aus Nike ZoomX- und Cushlon 3.0-Schaumstoff. Noch einzigartiger ist die Platzierung dieser Technologien unter dem Fuß.

Diese innovative Mittelsohlenkonstruktion ist nur der Anfang dessen, was den Nike ACG Zegama zum idealen Traillaufschuh macht. Das Selbstvertrauen, das Träger:innen empfinden, wenn sie mehrere Tage lang bei unzuverlässigen nassen und trockenen Wetterbedingungen über felsiges Gelände navigieren, ist kein Zufall – eine Vibram Megagrip-Außensohle mit einem verbesserten Stollenprofil und strategischer Gummibeschichtung sorgt für mehr Traktion und Strapazierfähigkeit. Darüber hinaus schützt eine Platte am Vorfuß auf steinigen Trails, ergänzt durch eine neu gestaltete Fersenpartie, die für mehr Kontrolle beim Aufsetzen in anspruchsvollem Gelände sorgt.

"Der ACG Zegama bietet dasselbe Level an Komfort und Stabilität wie sein Vorgänger, auf den ich mich schon immer bei meinem täglichen Training verlassen konnte. Außerdem ist er noch reaktionsfreudiger, wodurch das Laufen noch mehr Spaß macht", sagt der Athlet des All Conditions Racing Department, Caleb Olson, Gewinner des Western States Endurance Run 2025. "Er ist ein robuster Schuh, der sich super für technisch anspruchsvollere Läufe eignet, bei denen ich mich durch felsiges Gelände bewege und meine Füße den ganzen Tag über bequem und gut gedämpft sein müssen."