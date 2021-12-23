8 Tipps für das Laufen mit deinem Hund

Das Wetter spielt eine große Rolle, wenn du mit deinem Hund draußen laufen gehen möchtest. Zu bestimmten Jahreszeiten kann es sein, dass Hundebesitzer:innen zum Wohle ihrer Vierbeiner auf das gemeinsame Laufen verzichten müssen. Das ist vor allem dann der Fall, wenn es draußen besonders heiß oder kalt ist.



Im Sommer



Aufgrund ihres Fells vertragen Hunde weder Hitze noch Feuchtigkeit besonders gut. Bei Temperaturen über 26,5 Grad oder einer Luftfeuchtigkeit von mehr als 70 Prozent ist es ratsam, den gemeinsamen Lauf zu verschieben. Du könntest zum Beispiel anstatt nachmittags schon morgens laufen gehen (wenn es draußen noch kühler ist) oder in Hitzeperioden das gemeinsame Laufen ganz einstellen.



Das Laufen bei Hitze macht deinen Hund anfälliger für einen Hitzschlag, Dehydrierung oder Hitzeerschöpfung. All das sind ernstzunehmende Beschwerden, bei denen ein Gang zur Tierärztin oder dem Tierarzt notwendig werden kann.



Auf hartem Untergrund wie Straßen kann sich dein Vierbeiner an heißen Tagen die Pfoten verbrennen. Deshalb empfiehlt es sich, an solchen Tagen auf Gras oder in schattigem Gelände laufen zu gehen. Da der Straßenbelag die Wärme speichert, ist er heißer als die Luft selbst. Der American Kennel Club, größter Dachverband der Rassehundezüchter:innen in den USA, empfiehlt deshalb, zunächst die Temperatur des Straßenbelags zu testen, indem du deine Hand zehn Sekunden lang darauf legst. Wenn du dich nicht verbrennst, dann habt ihr grünes Licht.



Im Winter



Bei Kälte ist es einfacher, mit Hunden laufen zu gehen. Zwar gibt es gewisse Risiken, doch viele Hunde sind gerne draußen in der Kälte. Dank ihres Fells haben sie einen optimalen Kälteschutz.



Die Entscheidung, ob es draußen zu kalt ist, um mit deinem Hund laufen zu gehen, ist leicht. Ist es dir zu kalt? Falls du diese Frage mit "Ja" beantworten kannst, ist es auch deinem Hund zu kalt. Wenn du nach draußen gehen solltest, beschränke dich im Winter vorzugsweise auf kürzere Strecken. Sicher ist sicher!



Wie sehr dein Schützling die Kälte mag, hängt von seiner Rasse, seiner Größe und der Dicke seines Fells ab. Nicht jeder Hund ist für das Laufen bei Kälte geschaffen. Mögliche Gefahren sind Erfrierungen, Windbrand oder Unterkühlung. Mach dir auch bewusst, dass Hunden schneller kalt wird als Menschen, da sie näher am Boden sind.



Wie bei Hitze ist es auch bei Kälte wichtig, die Pfoten deines Vierbeiners zu schützen. Es könnte sinnvoll sein, Hunde-Booties als Pfotenschutz zu kaufen. Diese halten die Pfoten nicht nur warm, sondern schützen sie auch vor Streusalz und chemischen Enteisungsmitteln auf der Straße. Beides kann den weichen Hundepfoten schaden.