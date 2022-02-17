Worin bestehen die Vorteile des Intervalllaufens?

Da beim Intervalltraining die Intensität höher ist, verbrennst du auch mehr Kalorien als bei einem gleichmäßigen Lauf.

In einer Studie im Journal of Strength and Conditioning Research wurde der Kalorienverbrauch bei Aerobic-, Widerstands- und HIIT-Workouts verglichen. HIIT ging dabei als klarer Sieger hervor: Es wurden bis zu 30 Prozent mehr Kalorien verbrannt als bei anderen Workouts – und das, obwohl die HIIT-Gruppe nur ein Drittel so lange trainierte wie die anderen Gruppen.

Doch nicht nur das: Auch nach dem Intervalltraining werden noch Kalorien verbrannt. Dieser physiologische Effekt wird als "übermäßiger Sauerstoffverbrauch nach dem Training" (EPOC) oder "Nachbrenneffekt" bezeichnet. Da Intervalltraining deinen Muskeln und deinem Herz-Kreislauf-System extrem viel abverlangt, muss dein Körper deutlich härter arbeiten, um sich danach zu erholen. All die Energie, die dein Körper aufwenden muss, um sich zu regenerieren, sorgt dafür, dass du auch nach dem Training noch Kalorien verbrennst. Bei gleichmäßigem Ausdauertraining ist das weniger der Fall.

Eine Studie aus dem Jahr 2014, die in Applied Physiology Nutrition and Metabolism veröffentlicht wurde, zeigt beispielsweise, dass Männer bei einem 20-minütigen HIIT-Workout innerhalb von 24 Stunden genauso viele Kalorien verbrannten wie bei 50 Minuten gleichmäßigem Radfahren.