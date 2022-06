Hilft Sport dabei, den Cholesterinspiegel zu senken?

Walken ist für viele Menschen eine der einfachsten Arten körperlicher Bewegung, da außer einem guten Paar Walking-Schuhe nichts weiter dafür benötigt wird. Die NIH empfehlen, mit 30 Minuten mäßig intensivem, zügigem Walken an den meisten oder allen Tagen der Woche zu beginnen. Doch keine Sorge, wenn sich das zu anstrengend für dich anhört. Du kannst auch erst einmal nur 10 Minuten lang walken und dich dann langsam steigern.



So gehst du am besten vor: Wenn du gerade erst mit dem Walken anfängst, versuch, dir dreimal pro Woche zehn Minuten Zeit dafür zu nehmen. Plan dir die Trainingseinheiten vor oder nach den Mahlzeiten ein, damit du auch immer daran denkst. Vielleicht möchtest du ja auch zusammen mit deiner Ehepartnerin bzw. deinem Ehepartner oder einer Freundin bzw. einem Freund walken gehen. So könnt ihr euch gegenseitig motivieren.

Wenn sich deine Ausdauer langsam verbessert, kannst du dich in 5-Minuten-Schritten steigern. Irgendwann kannst du dann auch an zusätzlichen Tagen walken gehen. Um das Ziel von 150 Minuten pro Woche zu erreichen, solltest du an mindestens fünf Tagen in der Woche 30 Minuten walken. Du kannst die 30 Minuten natürlich auch unterteilen und einfach öfter am Tag gehen. Vielleicht machst du ja lieber zweimal 15 Minuten oder dreimal zehn Minuten.