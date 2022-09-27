4 Gesundheitsvorteile von Rote-Beete-Saft laut zertifizierten Ernährungsfachleuten

Wenn die Rote Bete, die du für den Saft verwendest, auf konventionelle Weise angebaut wurde, solltest du sie schälen, damit sie frei von Pestiziden ist. Wenn sie aus biologischem Anbau stammt, muss sie nicht geschält werden. In jedem Fall solltest du Erde von der Roten Bete entfernen und sie dann mit kaltem Wasser abwaschen. Schneide sie anschließend in kleine Stücke, um sie leichter entsaften zu können.

Damit so viele Nährstoffe wie möglich erhalten bleiben, solltest du eine Saftpresse mit der Möglichkeit des Kaltpressens verwenden. Bei diesen Modellen wird der Saft durch Druck und nicht durch Erhitzen oder Sauerstoff gewonnen. Dagegen wird mit einer Saftpresse mit Zentrifuge, die aus einer Drehklinge und einem Maschensieb besteht, Wärme erzeugt. Wenn die unbehandelte Pflanze erhitzt wird, können wertvolle Nährstoffe dabei zerstört werden, so Ralutz.

Wenn du keine Saftpresse hast, gib die geschnittene Rote Bete mit etwas Wasser in einen Mixer. Entsafte sie und siebe dann das Fruchtfleisch ab, so Ralutz weiter. Etwas Zitronensaft sorgt für mehr Geschmack und zusätzliche Vitamine.

Wenn dir der pure Saft nicht schmeckt, kannst du ihn auch in einen Smoothie mischen. Wenn du Zeit sparen und den Gehalt von Kohlehydraten niedrig halten willst, kannst du dich auch für Rote-Bete-Pulver entscheiden, das du Wasser oder Smoothies beifügen kannst, sagt Largeman-Roth. Sie empfiehlt auch Produkte, für die keine Gentechnik eingesetzt wurde.