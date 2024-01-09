Die Vorteile eines Bittersalz-Bads nach dem Workout
Sport und Bewegung
Kennst du schon die Vorteile eines warmen Bads?
Für eine optimale Fitnessroutine ist eine ebenso effektive Regenerationsroutine nach dem Workout unverzichtbar. Auch wenn es immer wieder neue Trends und Tools für die Regeneration nach dem Sport gibt, hat sich ein einfaches, seit Jahrhunderten bekanntes Heilmittel bewährt: ein warmes Bittersalz-Bad.
Einige Athlet:innen und Fitnessexpert:innen vertreten die Ansicht, dass Bittersalz-Bäder helfen können, Muskelkater und Entzündungen zu reduzieren – doch ist dies wirklich der Fall? Und wenn ja, wie genau funktioniert dies? Um die Wissenschaft dahinter zu verstehen und die potenziellen Vorteile eines Bittersalz-Bads nach dem Workout zu erfahren, haben wir mit Expert:innen gesprochen.
Was genau ist Bittersalz eigentlich?
Bittersalz ist ein natürlich auftretendes Mineralsalz, das aus Magnesiumsulfat-Heptahydrat besteht. Es ist in Apotheken, Drogerien und Supermärkten erhältlich und kann als Badezusatz einfach in einem warmen Bad aufgelöst werden. Im Gegensatz zu herkömmlichem Speisesalz ist Bittersalz jedoch nicht zum Verzehr geeignet.
Bittersalz wurde vor rund 400 Jahren von einem Bauern im englischen Städtchen Epsom entdeckt, weshalb es auch unter dem Namen Epsom-Salz bekannt ist. Die Stadt entwickelte sich infolgedessen zu einem Kurort für Londoner:innen, die Heilung für Hautkratzer, Wunden und Ausschläge suchten.
Heutzutage verwenden viele Menschen Bittersalz wegen seiner zahlreichen potenziellen therapeutischen Eigenschaften. Obwohl es keine eindeutigen wissenschaftlichen Beweise für die Vorteile von Bittersalz-Bädern gibt, glauben viele, dass sie bei arthritisbedingten Schmerzen und Schwellungen, Verletzungen, Verstopfung, Schlaflosigkeit und Migräne Linderung bringen.
Viele Menschen verwenden Bittersalz für ihre Regeneration, um Muskelkater und steife Muskeln zu behandeln. Schauen wir uns dies nun etwas genauer an.
Bieten Bittersalz-Bäder Vorteile für die Regeneration?
Befürworter von Bittersalz-Bädern sind davon überzeugt, dass sich das darin enthaltene Magnesium im warmen Wasser auflöst und dann über die Haut in den Körper aufgenommen wird, was eine Vielzahl an Vorteilen mit sich bringt.
Warum ist Magnesium vor allem für die Regeneration nach dem Workout so hilfreich? "Magnesium ist ein lebenswichtiges Mineral in unserem Körper, das die normale Muskelfunktion, also unter anderem die Kontraktion und Relaxation des Muskels, unterstützt", erklärt Osteopath und Sportmediziner Dennis A. Cardone, der zudem als Teamarzt bei Sportereignissen wie den US Open tätig ist. Dieser Nährstoff hält nicht nur unsere Muskeln gesund und funktionsfähig, sondern auch unsere Knochen, unser Herz und fast alle anderen Organe in unserem Körper.
"Menschen mit Magnesiummangel leiden manchmal unter Muskelkrämpfen oder Muskelschmerzen", erklärt der zertifizierte Kraft- und Konditionsspezialist und Sportphysiologe Jason Machowsky. Eine kleine Studie mit professionellen männlichen Radfahrern hat ergeben, dass die Einnahme von magnesiumhaltigen Nahrungsergänzungsmitteln die Regeneration nach anstrengender, körperlicher Betätigung fördert und einen "Schutzeffekt gegen Muskelschäden" bietet. Allerdings betont Machowsky, dass Nahrungsergänzungsmittel nur unter der Aufsicht von Ärzt:innen oder Diätassistent:innen eingenommen werden sollten. Zum Glück enthalten viele Lebensmittel wie grünes Blattgemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen und Vollkornprodukte natürliches Magnesium.
Was ist also das Problem? Machowsky erläutert, dass noch nicht geklärt sei, ob der Körper beim Baden in einem warmen Bittersalz-Bad tatsächlich Magnesium aufnimmt. "Es existieren keine wissenschaftlichen Studien, die nachweisen, dass Bittersalz in nennenswerten Mengen über die Haut absorbiert werden kann, um den Magnesiumspiegel im Blut zu beeinflussen", erläutert er.
"Die positiven Effekte eines Bittersalz-Bads lassen sich scheinbar vollständig auf das Baden im warmen Wasser zurückführen", fügt Cardone hinzu. Während Eisbäder in letzter Zeit aufgrund ihrer entzündungshemmenden Wirkung an Beliebtheit gewonnen haben, kann ein heißes Bad den Blutfluss verbessern. Ein verbesserter Blutfluss sorgt dafür, dass das Muskelgewebe besser mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt wird, und macht das Bindegewebe elastischer. Dies kann hilfreich sein, um Schmerzen zu lindern, die von einem verzögert einsetzenden Muskelkater verursacht werden, der auch als DOMS bezeichnet wird.
Sowohl Cardone als auch Machowsky betonen, dass es noch einen anderen indirekten Vorteil gibt, der sich positiv auf die Regeneration auswirkt. "Der entscheidende Punkt ist wohl, dass ein warmes Bad entspannend sein kann, was sich positiv auf unsere geistige und emotionale Gesundheit auswirkt", so Cardone.
Studien zeigen, dass ein warmes Bad den Hormonspiegel des Stresshormons Cortisol senken kann. Eine 2019 in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift Sleep veröffentlichte Studie ergab, dass Teilnehmer:innen, die ein oder zwei Stunden vor dem Schlafengehen ein 10-minütiges warmes Bad nahmen, schneller einschlafen konnten und eine bessere Schlafqualität hatten. Cardone betont, dass ein guter Nachtschlaf von acht bis neun Stunden wichtig für die Regeneration und Leistungsfähigkeit der Muskeln ist.
"Angesichts der hektischen Welt in der wir leben, ist es umso wichtiger, eine ruhige Umgebung für uns selbst zu schaffen. Dazu gehört auch, sich Zeit für aktive Entspannung zu nehmen und dem Körper Ruhe und Erholung zu gönnen – egal, ob mit oder ohne Zugabe des Salzes", erklärt Machowsky.
Hinzu kommt der Placebo-Effekt, also die Reaktion des Körpers auf das, was im Gehirn passiert. Forscher:innen haben herausgefunden, dass Placebos oder inaktive Präparate wie Zuckerpillen konkrete, messbare physiologische Veränderungen herbeiführen können, die ähnliche Vorteile bieten wie Medikamente. Anders gesagt: Allein schon die Vorstellung, dass Bittersalz-Bäder Muskelschmerzen lindern und die Regeneration beschleunigen, könnte Grund genug für ihre Anwendung sein. "Wenn du davon überzeugt bist, dass sie dir helfen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie dies tatsächlich tun", sagt Machowsky. Ob es spezifische Daten gibt, die belegen, dass Magnesiumsulfat der ausschlaggebende Faktor ist, spielt dabei keine Rolle.
Sind irgendwelche Nebenwirkungen im Zusammenhang mit Bittersalz-Bädern bekannt?
Machowsky und Cardone betonen, dass weitere Studien notwendig sind, um zu klären, ob Magnesium über die Haut aufgenommen wird und dadurch Muskelbeschwerden lindert und die Regeneration fördert. Sie heben aber gleichzeitig auch hervor, dass das Risiko gering ist.
Allerdings sollten Personen mit Verbrennungen, Wunden oder Hautinfektionen besser auf ein Bittersalz-Bad verzichten. Wer an Hauterkrankungen, wie einem Ekzem oder einer Schuppenflechte leidet, sollte zuerst ärztlichen Rat einholen.
Die Dermatologin Dr. JenniferChwalek erklärt, dass Bittersalz-Bäder aufgrund der entzündungshemmenden Eigenschaften von Magnesium in manchen Fällen bei bestimmten Hautkrankheiten wie Ekzemen oder einer Schuppenflechte Linderung bringen können. "Einige Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass auf die Haut aufgetragenes Magnesium möglicherweise über die Haarfollikel aufgenommen wird", fährt sie fort.
Entscheidend ist jedoch die Wassertemperatur. "Ob mit oder ohne Bittersalz: Wenn das Wasser zu heiß ist, kann dies die Haut austrocknen und ihr schaden", betont Chwalek.
Wie nehme ich ein Bittersalz-Bad?
Obwohl die Vorteile von Bittersalz hauptsächlich auf Erfahrungsberichten basieren, gibt es kaum Nachteile. Bittersalz ist leicht erhältlich und für die meisten Menschen unbedenklich.
Ein Bittersalz-Bad, um Stress abzubauen, Muskelschmerzen zu lindern und deinen Schlaf zu verbessern, geht ganz einfach: Gib eine Tasse Bittersalz in die Badewanne, während du das Badewasser einlaufen lässt. Achte darauf, dass das Produkt zu 100 % aus Magnesiumsulfat besteht.
"Meiner Meinung nach können Bittersalz-Bäder nach dem Yoga oder anderen sportlichen Aktivitäten eine beruhigende Wirkung haben, solange das Wasser nicht zu heiß ist", sagt Chwalek.
Frequently Asked Questions
Should you rinse off after an Epsom salt bath?
This is your choice. Some people choose not to rinse after taking an Epsom bath. Others might want to follow up their Epsom salt bath with a quick shower to rinse off any excess salt since it could dry out the skin.
How long should you sit in a bath with Epsom salt?
This is a personal preference, but it’s generally recommended to give yourself at least 15 minutes. If baths are stress-relieving for you, stay for up to an hour.
Words by Kylie Gilbert