Die 7 besten Teile der Nike Fußballausrüstung für Damen

Die 7 besten Teile der Nike Fußballausrüstung für Frauen
Einkaufs-Guide
Mit Nike Fußballbekleidung und entsprechendem Zubehör bist du bereit für die großen Spiele und kannst deine volle Geschwindigkeit, Beweglichkeit und Präzision auf dem Platz einsetzen.
Für Fußballer:innen zählt jede Sekunde auf dem Rasen. Und unabhängig von der Spielposition geht durch Probleme mit Schienbeinschonern oder anderer Ausrüstung oft nicht nur Zeit verloren – sie können über Sieg oder Niederlage entscheiden.
Dabei geht die Bedeutung von Fußballausrüstung weit über ihre bloße Funktion hinaus. Spieler:innen und Teams gewinnen an Selbstvertrauen, wenn sie den Platz in Trikots betreten, die Eindruck machen.
Diese sieben Must-haves von Nike für Frauen sind für ambitionierte Fußballerinnen auf jedem Level gedacht.
7 Nike Fußball-Essentials für Frauen
1. Gut sitzende Fußballschuhe
Egal, ob du auf normalem Rasen, Kunstrasen oder einem Hartplatz spielst, die richtigen Schuhe sind eine der wichtigsten Anschaffungen ambitionierter Fußballer:innen. Die drei bekanntesten Nike Schuhe (Phantom, Mercurial und Tempo) wurden für die Spielstärke von Spieler:innen auf allen Positionen entwickelt und sind teilweise auch auf Vorlieben und Spielweisen ausgerichtet. Und diese Vorteile bieten sie:
Nike Phantom: Durch die abgesetzte Oberflächenstruktur dieser Schuhe erhalten Spieler:innen die perfekte Ballkontrolle. Ihr seitliches Schnürsystem ermöglicht eine bessere Schusstechnik und mehr Präzision bei Pässen und beim Dribbeln.
Nike Mercurial: Wahrscheinlich hast du im Profifußball irgendwo auf der Welt schon mal Spieler:innen gesehen, die diese extrem leichten Schuhe getragen haben. Nike Mercurial Fußballschuhe – wie geschaffen für hohe Geschwindigkeiten. Viele Varianten von Mercurial Schuhen bestehen aus Vaporposite+, einem griffigen Grid-Mesh, das auch bei höchstem Tempo optimale Ballkontrolle ermöglicht.
Nike Tiempo: Mit ihrem weichen und hochwertigen Leder und der gepolsterten Innensohle mit anpassungsfähiger Mesh-Zunge bieten Nike Tiempo Schuhe optimalen Tragekomfort für Athlet:innen. Aber diese Fußballschuhe sind auch auf Geschwindigkeit und Vielseitigkeit ausgelegt und viele Variationen des Tiempo bieten eine abgesetzte Struktur an der Vorderseite für mehr Präzision bei Pässen, Schüssen und beim Dribbeln.
2. Robuste Schienbeinschoner und Stutzen
Effektive Schienbeinschoner, die unauffällig unter den Stutzen bleiben, sind für Fußballer:innen ein Muss, um Verletzungen am Schienbein zu verhindern. Nike Schienbeinschoner bestehen aus einer stabilen, perforierten Schale für Atmungsaktivität und die Kompressionsstutzen sorgen für stabilen Sitz.
(Verwandter Artikel: Die besten Fußball-Schienbeinschoner von Nike)
3. Atmungsaktive Shorts
In 90 Minuten voller Sprints, Tacklings und Grätschen werden die Beine von Fußballer:innen extrem belastet, weshalb atmungsaktive und leichte Shorts unverzichtbar sind. Durch ihr Stretch-Material und ihren Mesh-Bund bieten Nike Fußball-Shorts eine perfekte und nicht zu enge Passform.
4. Bequeme Warm-up-Jacke
Nike Fußballjacken halten Athlet:innen beim Warm-up vor dem Spiel warm und bieten bei schlechtem Wetter Schutz vor Feuchtigkeit.
5. Stützender Sport-BH
Ein Sport-BH ist wichtig für deine Leistungsfähigkeit. Du hast die Wahl zwischen verschiedenen Ausführungen (Verschluss hinten, Verschluss vorne, ohne Verschluss), Größen zwischen XS und 3X und den Körbchengrößen A bis G. Damit kannst du dich mit einem Nike Sport-BH ganz auf deine Geschwindigkeit, Beweglichkeit und Leistung auf dem Platz konzentrieren. (Natürlich gibt es sie in vielen Farben und Designs).
(Verwandter Artikel: Die besten Nike Sport-BHs mit starkem Halt, die du unbedingt ausprobieren solltest)
6. Schweißableitende Stirnbänder, um die Haare aus dem Gesicht zu halten
Damit Spieler:innen auf dem Platz immer den Überblick behalten können, ist es besser Haare oder Schweiß aus dem Gesicht zu halten. Nike Stirnbänder sitzen bequem und sicher, damit Verteidiger:innen den Strafraum sichern, Stürmer:innen Eckbälle verwandeln und alle Spieler:innen in spielentscheidenden Momenten richtig agieren können.
7. Schweißableitende Oberteile
Gute Fußballtrikots machen alle Bewegungen mit – ob verkürzt, Slim-Fit oder extragroß – und halten dabei den Schweiß dank schnellerer Verdunstung vom Körper fern. Verschiedene Nike Fußballoberteile bestehen aus Nike Dri-FIT-Technologie, durch deren Mikrofaserkonstruktion Schweiß über die Materialoberfläche (und vom Körper weg) abgeleitet wird
Text: Julia Sullivan, A.C.E.-zertifizierte Personal Trainerin