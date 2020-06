Finde deinen Flow: Yoga und Meditation

Sieh die Welt mit anderen Augen: Denk nicht daran, was du nicht hast, sondern sei dankbar für das, was du hast.



Eine dankbare Haltung ist eines der einfachsten und wirkungsvollsten Mittel, um sich im Alltag besser zu fühlen. Lerne, die guten Dinge in deinem Leben zu schätzen. Und in jedem Leben gibt es etwas Gutes! Du findest sofort zu einer positiveren Grundeinstellung und wirst erleben, wie sich auf einmal unendliche Möglichkeiten ergeben. Du kehrst in den Moment zurück, und wir alle wissen, dass wir aus der Präsenz im Hier und Jetzt die meiste Kraft schöpfen.