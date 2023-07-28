Die Cap-Größe richtig messen

So misst du deinen Kopfumfang, um die richtige Größe für Caps und Mützen zu finden
Einkaufs-Guide
Hier erfährst du, wie du deinen Kopfumfang richtig misst, um Nike Kopfbedeckungen zu finden, die optimal passen.
Ob Lauf-Cap, Beanie oder Bucket Hat: Wenn du deinen Kopfumfang kennst, findest du Kopfbedeckungen, die gut sitzen und bequem sind.
Aber welche Größen gibt es und wie misst du deinen Kopfumfang, um deine Größe zu ermitteln? In diesem Guide erklären wir dir, wie du deinen Kopfumfang misst, um die passende Nike Größe für Kopfbedeckungen zu finden.
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So ermittelst du die richtige Größe für Caps und Mützen
1. Um deinen Kopfumfang zu ermitteln, miss zunächst deinen Kopfumfang mit einem Maßband. Leg das Maßband dazu zunächst an deiner Stirn an, etwa 2 Zentimeter oberhalb der Augenbrauen.
2. Für ein möglichst genaues Messergebnis solltest du das Band dann knapp über deinen Ohren und etwas unterhalb der kleinen Erhöhung an deinem Hinterkopf entlang führen.
Wenn du kein Maßband hast, nimm eine Schnur und miss deinen Kopf wie oben beschrieben. Miss die Schnur dann mit einem Lineal. Notier dir den Wert. Er steht für deinen Kopfumfang in Zentimetern.
(Verwandter Artikel: So findest du die richtige Größe für Damenhosen von Nike)
So findest du deine Größe für Kopfbedeckungen von Nike
Vergleich das Messergebnis mit der Nike Größentabelle für Mützen, Caps und Hüte, um deine Größe zu ermitteln. Wenn dein Kopfumfang zum Beispiel 56 Zentimeter beträgt, entspricht das einer Größe 7 beziehungsweise Small bis Medium.
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Was bedeutet "One Size" bei Kopfbedeckungen?
Einige Nike Kopfbedeckungen, darunter Beanies und Caps, gibt es nur in einer Größe. Diese One-Size-Kopfbedeckungen passen normalerweise für einen Kopfumfang von 54 bis 61 Zentimetern. Beanies sind ziemlich elastisch und passen daher auf fast alle Köpfe. Einige Styles verfügen über verstellbare Bänder, oft mit Schnallenverschluss oder Druckknopfverschluss, und lassen sich individuell einstellen.
Text: Jessica Murri