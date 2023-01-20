Die 7 besten Wintermäntel-Styles von Nike für Kinder

Die 7 besten Wintermäntel-Styles für Kinder von Nike
Einkaufs-Guide
Von isolierenden Parkas und Steppmänteln bis zu trendigen Windbreakern und Regenjacken – diese Nike Wintermäntel für Kinder bieten Schutz in vielen verschiedenen Wetterlagen.
Eine robuste und isolierende Winterjacke gehört genauso in die Kindergarderobe wie griffige Schneestiefel oder auch eine kuschelige Beanie. Egal, ob deine Kinder im Winterwunderland oder im Regen und Matsch spielen möchten, Nike bietet eine Reihe von Wintermänteln für Kinder verschiedener Altersgruppen und für verschiedene Wetterbedingungen.
Diese Jacken sind in Größen für große Kinder (7 bis 15 Jahre), kleinere Kinder (3 bis 7 Jahre) sowie für Kleinkinder und Babys erhältlich. Von Steppjacken mit Synthetikfüllung bis hin zu wasserfesten Außenschichten findest du hier die besten Nike Wintermäntel für Kinder.
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Die besten Nike Wintermäntel für Kinder
1. Nike Steppjacken für Kinder
Wenn du auf der Suche nach einer Winterjacke für den Alltag bist, die deinen Schatz beim Spielen im Freien oder auf dem Schulweg warmhält, entscheide dich für eine Steppjacke. Viele Nike Steppjacken für Kinder bieten eine isolierende, synthetische Füllung, die robust ist, schnell trocknet und für deckenähnliche, gemütliche Wärme sorgt.
Manche Styles verfügen über ein wasserabweisendes Finish, das Kinder bei Regen oder Schnee trocken hält. Die meisten haben außerdem eine Kapuze, damit auch der Kopf und der Hals warm bleiben.
Als Bonus können Nike Steppjacken für Kinder mit Synthetikfüllung in der Maschine gewaschen werden.
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Tipp: Einige Nike Jacken für Kinder sind innen mit einem Etikett versehen, auf das Kinder ihren Namen schreiben können. Damit die Jacken einfach an jüngere Kinder weitergegeben werden können, bieten diese Etiketten Platz für mehrere Namen. So kann das nächste Kind auch seinen Namen hineinschreiben, wenn es Zeit ist, die Jacke weiterzureichen.
2. Nike Parkas für Kinder
Ein langer Parka ist eine weitere vielseitige Art von Winterjacke für Kinder. Dies gilt insbesondere für die Nike All Conditions Gear (ACG) Storm-FIT-Jacken mit Wendedesign. Dank des abnehmbaren Unterteils kann diese Jacke so getragen werden, dass sie bis zu den Knien oder bis zur Hüfte reicht.
An besonders kalten Tagen, die nach mehr Abdeckung verlangen, können Kinder die Jacke lang tragen. An wärmeren Tagen kann die Jacke mithilfe des verdeckten Reißverschlusses einfach in einen kürzeren Style mit Hüftlänge umgewandelt werden.
Einige Parkas, wie die wendbaren Nike ACG Styles, sind mit der Nike Storm-FIT-Technologie ausgestattet, die Elementen wie Wind und Wasser trotzt. Mit ihnen haben es Kinder auch bei den schwierigsten Wetterbedingungen immer bequem.
3. Nike Regenjacken für Kinder
Da Regen und Matsch im Winter an der Tagesordnung sind, ist eine isolierende Winterjacke vielleicht nicht jeden Tag nötig. Vielleicht ist eine Regenjacke dann die bessere Wahl.
Einige Modelle von Nike Regenjacken bieten nicht nur die Nike Storm-FIT-Technologie, sondern sind zudem mit Nike Dri-FIT-Technologie ausgestattet. Dieses Material lässt Feuchtigkeit schnell von der Oberfläche verdampfen und hält Kinder trocken. Das Mesh-Futter einiger Styles sorgt für zusätzliche Atmungsaktivität.
Den besten Schutz vor Niederschlag bieten wasserdichte gewebte Materialien mit versiegelten Nähten, die die Feuchtigkeit ableiten.
4. Nike Windbreaker für Kinder
Statte deine Kinder für Outdoor-Aktivitäten an windigen Tagen, wie z. B. Sport im Freien, Fahrradtouren oder die Schulpause, mit einem robusten Nike Windbreaker aus. Nike Windbreaker sind leicht und weit genug, um sie über einem Pullover oder Sweatshirt zu tragen und schützen Kinder vor stürmischem Wetter.
Die meisten Nike Windbreaker für Kinder sind für einen sicheren Sitz auch bei Wind mit engen Bündchen und einem Saum mit Band versehen. Einige bieten zudem ein wasserabweisendes Finish.
5. Nike Westen für Kinder
Als zusätzliche Lage unter einem schweren Wintermantel oder über einem Langarmshirt oder Hoodie kannst du deine Kinder mit einer Weste ausstatten. Eine gute Weste kann an wärmeren Wintertagen als eigenständige Außenschicht dienen. Bei eisigen Temperaturen können Kinder eine Weste unter einer dickeren Steppjacke tragen, um für zusätzliche Wärme zu sorgen.
Die Nike Sportswear Weste mit Synthetikfüllung beispielsweise ist eine kuschelige, gepolsterte Weste mit synthetischer Isolierung, die den Oberkörper schön warm hält. Zwei große Klappentaschen auf der Vorderseite bieten unterwegs Platz für alles Wichtige.
6. Nike Fleecejacken mit Kapuze für Kinder
Für Kinder, die sich eine superweiche und kuschelige Lage für den Winter wünschen, sind Nike Fleecejacken genau richtig. Das Fleecefutter im Inneren macht diese Jacken perfekt zum Entspannen zu Hause, für den Schulweg bei milderen Temperaturen oder (wie eine Weste) als Lage unter einer Winterjacke, wenn es besonders kalt ist, z. B. in den Bergen beim Skifahren oder Snowboarden.
7. Nike Anorakjacken für Kinder
Auch Nike Anoraks für Kinder schützen vor Feuchtigkeit und Wind, ohne aufzutragen oder schwer zu sein, und sind damit ebenfalls ideal als Lage zusätzlich zu anderen Kleidungsstücken. Die Nike Sportswear Anorakjacke bietet beispielsweise ein Design mit Halbreißverschluss und eine Vordertasche mit Mesh-Futter, in der du Gegenstände sicher mitnehmen kannst.
Text: Julia Sullivan