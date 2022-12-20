Die besten Shorts in großen Größen für Männer von Nike

Die besten Nike Shorts in großen Größen anzeigen
Einkaufs-Guide
Hier findest du die richtigen Längen, Materialien und Merkmale für deine Lieblingsaktivitäten.
Für alle Aktivitäten beim Laufen, auf dem Platz oder im Yogastudio findest du hier die richtigen Nike Shorts in großen Größen.
Es gibt Nike Dri-FIT-Material, das Schweiß ableitet, weiches Fleece mit lockerer Passform und Shorts mit festem Sitz durch integriertes Innenfutter. Hier findest du dein Lieblingsteil.
Die besten Nike Shorts in großen Größen für alle Aktivitäten
Zum Laufen: Nike Stride Shorts
Stride Shorts sind speziell zum Laufen bestimmt: Sie sind extrem leicht, schränken dich nicht ein und halten dich kühl, wenn du deine Kilometer läufst. Nike Dri-FIT-Material leitet den Schweiß ab und eine atmungsaktive Schicht am hinteren Bund sorgt für zusätzliche Luftzirkulation.
In der Reißverschlusstasche kannst du dein Smartphone unterbringen, damit du es nicht in der Hand halten musst. Diese Tasche hat auch einen Feuchtigkeitsschutz, sodass dein Smartphone keinen Schweiß abbekommt.
Die Nike Stride Shorts gibt es mit Beininnenlängen von 13 und 20 Zentimetern. So kannst du selbst entscheiden, ob dir ein kürzerer oder längerer Schnitt beim Laufen lieber ist.
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Für das Fitnessstudio: Nike Dri-FIT Shorts
Du hast die Wahl zwischen verschiedenen Nike Dri-FIT Shorts, die allesamt speziell für das Fitnessstudio entworfen wurden. Durch die lockere Passform mit weichem Stoff und den langen Innensaum geben sie dir viel Bewegungsfreiheit und du bleibst bei deinen Workouts kühl und trocken.
Wenn du eine eher körperbetonte Passform möchtest, sind die Nike Dri-FIT Shorts mit enger sitzendem Stretchmaterial optimal für dich. Infinalon ist weich und leicht und leitet Schweiß gut ab. In der Tasche an der Hüfte kannst du dein Smartphone, Schlüssel oder Kreditkarten unterbringen.
Wenn du das Beste von beidem möchtest, sind die Nike Dri-FIT 2-in-1 Shorts genau richtig. Das Infinalon-Innenfutter sorgt für bequemen, aber festen Sitz, die Außenschicht ermöglicht uneingeschränkte Bewegungen und das schweißableitende Material hält dich trocken, wenn dir beim Workout warm wird.
Für Yoga: Gefütterte Shorts von Nike
Auf der Yogamatte möchtest du dich auf den Moment konzentrieren, nicht auf dein Outfit. Nike Shorts mit Fütterung sorgen dafür, dass du voll und ganz im Flow bleibst und nicht zwischen den Posen darauf achten musst, ob deine Hose verrutscht ist.
Du hast die Wahl zwischen 2-in-1 Shorts mit interner Fütterung über die volle Länge und Shorts mit gefütterter Innenhose, die sehr leicht sind und dich nicht einschränken. Außerdem findest du hier den für dich passenden Style: grelle Farben, auffällige Muster oder neutrale Erdtöne.
Gefütterte Nike Shorts gibt es mit einer Beininnenlänge von 13 cm, die etwa bis zur Mitte des Schenkels reicht, bis zu einer Beininnenlänge von 20 cm bis zum Knie.
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Für spontane Matches: Nike Basketball Shorts
Egal, ob du deine Shorts eher bis über oder unter den Knien bevorzugst – es gibt für jeden Geschmack die richtigen Nike Basketball-Shorts.
Es gibt sie in verschiedenen Materialvarianten – z. B. aus klassischem Mesh, schweißableitendem Nike Dri-FIT oder weichem French Terry. Außerdem hast du die Wahl zwischen einem auffälligen Color-Blocking-Design, All-over-Print oder einfarbigem Style.
Alle Längen und Styles haben eins gemeinsam: sie machen mit ihren flexiblen und strapazierfähigen Designs und Materialien, die typisch für Nike sind, alle deine Bewegungen mit, ohne dich im Geringsten einzuschränken. Und es gibt sie in den Größen bis 4XL.
Zum Entspannen: Nike Fleece Shorts
Nike Fleece Shorts sind konkurrenzlos, wenn es auf Bequemlichkeit ankommt. Sie vereinen alle positiven Eigenschaften: warm, aber atmungsaktiv, weich auf der Haut und mit lockerer Passform. Und: Sie haben Taschen!
Du kannst dich für ein legendäres Modell wie Nike Tech Fleece entscheiden, das aus doppelseitigem Spacer Fleece besteht und ohne zu viel Material für Isolierung sorgt, oder du nimmst die Club Fleece Shorts aus French-Terry-Material, die außen geschmeidig und innen extrem weich sind.
Diese Shorts widerlegen die verbreitete Annahme, dass Kleidung alt und eingetragen sein muss, um bequem zu sein. Sie sind schon beim ersten Anziehen extrem bequem.
Text von Greg Presto