6 Yoga-Posen für mehr Kraft

Beim Delfin begibst du dich in die Position eines umgedrehten V. In dieser Pose musst du deine Schulter-, Rücken-, Core- und Armmuskulatur einsetzen, um deine Körper stabil zu halten. Aber auch die Beine und Füße werden beansprucht – diese Pose stärkt den gesamten Körper.



So geht die Delfinpose

Wenn du willst, kannst du aus der Pose Herabschauender Hund in die Delfinpose übergehen. Du kannst aber auch im Vierfüßlerstand mit deinen Händen und Knien auf der Matte beginnen. Achte darauf, dass deine Handgelenke direkt unter deinen Schultern und deine Knie direkt unter den Hüften platziert sind. Leg jetzt deine Ellenbogen auf der Matte ab und halte deine Unterarme bei den Ohren. Streck dabei deine Hüften nach oben und drück deine Fersen auf den Boden. Halte deine Arme parallel zu deinen Handflächen und Ellenbogen auf der Matte. Du kannst deine Hände auch ineinander verschränken, solange deine Ellenbogen unter deinen Schultern bleiben.

Für Profis: Wenn du die Delfinpose zu einfach findest, probier doch mal einen Delfin-Liegestütz. Drück dich in der Delfinpose mit den Handflächen hoch und streck die Ellenbogen. In der vollständig gestreckten Position sollten deine Arme an den Ellenbogen fest, aber nicht steif sein. Spann deine Core- und Beinmuskeln an und drück die Fersen in den Boden. Dann lässt du die Ellenbogen zurück auf die Matte sinken und begibst dich wieder in die Delfinpose. Anschließend kannst du den Liegestütz wiederholen.