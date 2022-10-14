Die besten Nike Poloshirts für Herren

Von kräftigen Blumen-Prints, über helle Farben bis hin zu dezenten, minimalistischen Designs vereinen Nike Freizeit-Poloshirts einzigartigen Tragekomfort und Stil. Sie bieten eine lockere Passform sowie die schweißableitende Nike Dri-FIT-Technologie.

Dank einer Mischung aus Baumwolle und Polyester rollt sich der Kragen an den Kanten nicht auf, das Material fusselt nicht und das Shirt verliert niemals seine Form. Wenn es richtig gewaschen wird, behält das Nike Freizeit-Poloshirt sein Aussehen wie am ersten Tag nach jeder Wäsche bei.