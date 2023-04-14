Von anerkannten Ernährungsberater:innen empfohlene Nahrungsmittel zur Muskel-Regeneration

Athlet:innen sollten nach dem Sport Mahlzeiten oder Snacks mit einer Mischung aus Kohlenhydraten und Proteinen zu sich nehmen, erläutert Mangieri. Kohlenhydrate füllen das Glykogen wieder auf, das sowohl bei Ausdauer- als auch bei Widerstandstraining verbraucht wird. Kohlenhydrate sind der wichtigste Nährstoff für die Muskelregeneration, fügt sie hinzu.

Eine kleinangelegte Studie aus dem Jahr 2021, die 323 Freizeitsportler:innen nach einem 15-Kilometer-Lauf untersuchte, ergab, dass diejenigen, die an drei aufeinanderfolgenden Tagen nach dem Lauf ein Placebo-Getränk mit Kohlenhydraten zu sich nahmen (im Gegensatz zu einem Proteinpräparat auf Milchbasis), weniger Muskelkater hatten.

Natürlich ist für die Muskelregeneration auch Eiweiß von entscheidender Bedeutung, dies jedoch insbesondere nach einem Widerstandstraining. Laut einer Studie, die 2017 in der Zeitschrift Nutrients veröffentlicht wurde, trägt Protein zur Maximierung der Muskelproteinsynthese bei, die das Muskelwachstum ermöglicht. Die Studie wies auch darauf hin, dass durch den Verzehr von Eiweiß nach dem Training möglicherweise Muskelkater vorgebeugt werden kann. Um die Muskelproteinsynthese zu maximieren, solltest du nach Angaben der National Academy of Sports Medicine innerhalb von drei Stunden nach dem Krafttraining eine oder zwei kleine proteinreiche Mahlzeiten zu dir nehmen.

Ob du zusätzlich dazu noch fettreiche Nahrungsmittel verzehrst, hängt von deiner jeweiligen Situation und deinen Zielen ab, erklärt Mangieri. Laut der NASM reduzieren Fette Entzündungen, liefern Energie und beschleunigen die Regeneration. Sie können aber auch die Verdauung verlangsamen, fügt Mangieri hinzu. Wenn du also schnell verfügbare Nährstoffe zuführen willst, solltest du dich für fettarme Lebensmittel entscheiden, sagt sie.

Wenn du jedoch für den restlichen Tag keine weitere körperliche Aktivität und für den nächsten Morgen kein anstrengendes Workout geplant hast, solltest du eine ausgewogene Mahlzeit mit Kohlenhydraten, Proteinen und etwas Fett zu dir nehmen.