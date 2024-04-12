Die besten Hosen zum Laufen von Nike

Die besten Laufhosen von Nike
Einkaufs-Guide
Egal, ob du weite Joggers liebst oder eine enge Kompressionspassform bevorzugst, unsere Hosen sind die ideale Wahl für deinen nächsten Lauf.
Natürlich kannst du theoretisch auch deine alte Jogginghose oder deine Yoga-Leggings zum Laufen anziehen. Aber wenn du den Tragekomfort (Stichwort Reibung) und deine Performance verbessern willst, brauchst du eine Hose, die speziell für den Laufsport entwickelt wurde.
Bei der enormen Auswahl an Laufhosen auf dem Markt ist es am besten, sich ein paar Tipps von den Profis zu holen. Mit der Hilfe von Patrick Richie und Meg Croze, die sich um das Produktlinienmanagement bei Nike kümmern, findest du die passende Laufhose – ob für den nächsten Marathon oder deinen ersten Lauf überhaupt.
Welche Art von Hose eignet sich am besten zum Laufen?
Die besten Laufhosen bestehen aus feuchtigkeitsableitendem Material, das dich kühl und trocken hält. Neben den Temperaturen und Witterungsbedingungen kommt es aber auch darauf, wie und wo du läufst, also z. B. Laufbahn oder Trail. Und natürlich sind dein Style und deine bevorzugte Passform entscheidend.
Welche Art von Hose tragen Leichtathlet:innen?
Leichtathlet:innen, egal ob Sprint oder Langstrecke, bevorzugen normalerweise eng anliegende Laufleggings oder -tights, die leicht sind und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit ermöglichen. Einige Spitzensportler:innen tragen spezielle Kompressionstights, mit denen die Muskeln zusätzlich unterstützt werden.
Was ist besser zum Laufen: Jogger oder Leggings?
Beide eignen sich hervorragend zum Laufen, so Croze. Die Wahl ist also eine Frage des persönlichen Geschmacks. Wenn Geschwindigkeit für dich wichtig ist, kannst du mit Leggings Luftwiderstand durch überschüssiges Material vermeiden. Wenn du es aber eher locker angehen willst oder eine weitere Passform und mehr Luftzirkulation an den Beinen bevorzugst, solltest du dich für eine Jogger entscheiden.
Richie und Croze haben die besten Nike Laufhosen für jede Situation zusammengestellt – egal, ob du nach Kompressionsleggings oder einer lockeren Hose für Trailläufe suchst.
Die besten Laufhosen von Nike
1.Die besten wasserfesten Laufhosen
Wenn du eine Laufhose suchst, die rauen Wetterbedingungen standhält, ist ein Modell mit Nike Storm-FIT-Technologie ideal. Das atmungsaktive, wasserdichte Material trotzt Wind und Regen.
Die Nike Phenom Storm-FIT-Laufhose (Herren) verfügt über elastische Bündchen am Beinabschluss, um dich warmzuhalten. In den Reißverschlusstaschen an den Seiten und auf der Rückseite kannst du dein Smartphone und andere wichtige Essentials sicher und trocken verstauen. Wenn du eine engere Passform bevorzugst, sind die schweiß- und wasserableitenden Nike Running Division Dri-FIT ADV Lauftights (Herren) eine gute Wahl.
Die Nike Storm-FIT-Laufhose (Damen) verfügt über Reißverschlüsse am Saum sowie einen weichen, verstellbaren Bund, damit du die Passform individuell anpassen kannst. Wenn du im Winter bei Kälte und Nässe deine Runden drehen willst, kannst du die Hose einfach mit Leggings kombinieren. Dank der reflektierenden Details bist du dabei auch besser sichtbar.
2.Die besten Kompressionslaufhosen
Einige Läufer:innen tragen statt Laufleggings oder -tights lieber Kompressionstights, da sie die Bein- und Gesäßmuskulatur zusätzlich unterstützen sollen. (Die Studienergebnisse sind zwar nicht eindeutig, aber es wird angenommen, dass Kompressionstights die Performance verbessern, indem sie die Blutzirkulation anregen und die muskuläre Ermüdung verringern.)
Wenn du auf der Suche nach einem vielseitigen Modell bist, das du auch beim intensiven Gewichtheben tragen kannst, solltest du die Nike Pro Dri-FIT 3/4-Tights (Herren) testen. Die Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Lauftights (Herren) mit Kompressionspassform sind perfekt für deinen nächsten Wettkampf geeignet. Die eng anliegende Passform und Taschen, in denen du deine Wettkampf-Essentials aufbewahren kannst, machen dich bereit für optimale Performance.
Auch bei kalten Temperaturen sind Kompressionstights eine beliebte Wahl, da sie oft aus dickeren Materialien bestehen, die vor Kälte schützen und die Körperwärme speichern.
3.Die besten Laufhosen für den Trail
Die Nike Trail Dawn Range Dri-FIT-Laufhose (Herren) ist die beste Option für Trailläufe, so Richie. Croze empfiehlt die Hose, die es in großen Größen gibt, auch für Damen. Nike hat die elastische, leichte Hose basierend auf den Erkenntnissen von Trailläufer:innen entwickelt. Sie bietet alles, was du brauchst, einschließlich zusätzlicher Aufbewahrungsmöglichkeiten für deine Long Runs in der tiefsten Natur. Sie verfügt über eine schmal zulaufende, lockere Passform und ist am Saum verstellbar. So lässt sie sich laut Richie perfekt an die sich ständig ändernden Bedingungen und das Terrain bei Trailläufen anpassen.
Wenn du beim Traillauf mehr Kompression und Halt willst, sind die Nike Trail Go 7/8-Leggings mit Taschen, starkem Halt und hohem Bund (Damen) ideal. Perfekt für den Trail sind auch Features wie die sechs Taschen, der Karabiner, die abnehmbare Tasche für deine Essentials und die Mesh-Tasche zur Aufbewahrung deines Oberteils, wenn es warm wird.
4.Die besten Laufhosen für die Laufbahn
Für Leichtathlet:innen ist die Nike Challenger Track Club Dri-FIT-Laufhose (Herren) eine gute Wahl. Sie verfügt über sichere Reißverschlusstaschen und elastische Gummizüge im Knöchelbereich, damit Läufer:innen die Hose über ihre Wettkampfschuhe an- und ausziehen können, erklärt Richie. Für die, denen Geschwindigkeit und optimale Performance auf der Laufbahn wichtig ist, empfiehlt er die Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Laufhose (Herren) und die entsprechenden Lauftights, die aus ultraleichten Materialien bestehen. Diese Styles sind auch in großen Größen erhältlich und somit laut Croze auch für Frauen eine erstklassige Option.
5.Die besten Laufhosen im Hinblick auf Vielseitigkeit
Wenn du nach einer Laufhose suchst, die du auch abseits der Laufbahn tragen kannst, empfiehlt Croze die leichte, schmal zulaufende Swift Hose mit mittelhohem Bund (Damen). Sie ist schweißableitend und hat einen sicheren Bund im Leggingsstyle sowie einen versteckten Kordelzug, damit sie beim Laufen (oder in der Stadt) nicht herunterrutscht.
Wenn du eine Kompressionspassform bevorzugst, dann könnte die Nike Go Leggings in voller Länge mit Taschen, starkem Halt und hohem Bund (Damen) etwas für dich sein, so Croze. Du kannst sie bei Workouts auf dem Laufband, beim Traillaufen, beim Krafttraining und an aktiven Erholungstagen tragen. Diese schweißableitenden Leggings bieten stützenden Halt und mit sechs Taschen ausreichend Stauraum.
Richie empfiehlt außerdem die vielseitige Nike Phenom Dri-FIT-Laufhose aus Webmaterial (Herren). Zu den herausragenden Merkmalen gehören das elastische, schweißableitende Webmaterial, eine schweißabweisende Tasche für dein Smartphone sowie reflektierende Elemente für bessere Sichtbarkeit.
Text: Kylie Gilbert